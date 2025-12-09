Петербурженка утопила новорожденного сына в тазу: что толкнуло мать на жуткое преступление

Молодая мать жестоко расправилась с новорожденным сыном. Женщина решила, что не сможет прокормить ребенка, и утопила его в тазу. Подробности жуткого происшествия — в материале 360.ru.

Следствие выяснило, что 8 декабря 2025 года женщина поместила своего новорожденного ребенка в таз с водой и удерживала его там, пока мальчик не захлебнулся.

По подозрению в убийстве задержали мать ребенка. Сейчас она под арестом.

Страшная трагедия произошла в одной из квартир на улице Ушинского в Калининском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители завели уголовное дело после обнаружения мертвого младенца.

Что известно о матери, утопившей сына в Петербурге

Как сообщил источник 360.ru, убитому младенцу было всего 16 дней. У женщины пропало молоко, и она не смогла кормить сына. Из-за этого мать решила, что не сможет вырастить ребенка, и пошла на жуткое преступление.

Как сообщила Мойка78, 36-летняя петербурженка могла столкнуться с послеродовой депрессией. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Как стало известно 78.ru, за день до родов утопившая новорожденного сына петербурженка пришла к бывшему мужу и умоляла убить ее. Говорила, что ей не жить: у нее много долгов, и она не справится с ребенком. Бывший супруг успокоил ее и позвонил родителям — рассказал им о суицидальных мыслях и попросил не оставлять ее одну.

Женщина была блогером. Она учила подписчиц духовным практикам и помогала им становиться лучшей версией себя. Также девушка активно делилась подробностями своей жизни в соцсетях. Она рано вышла замуж и вскоре стала матерью. До 2020 года она работала парикмахером-стилистом, но затем увлеклась психологией. Параллельно она участвовала в конкурсах красоты.

Первый брак блогер назвала «абьюзивным». Как отметил 78.ru, после прохождения курсов осужденной «королевы марафонов» Блиновской девушка сильно изменилась. Она начала часто критиковать мужа, указывая на его недостаточное богатство, что в итоге привело к разводу. У нее также появились неврозы, и ей несколько раз пришлось лечиться в клиниках.

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве новорожденного.