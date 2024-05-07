Пенсионерку избили в красноярском пансионате для пожилых за включенный телевизор | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 17:43 Пенсионерку избили в красноярском пансионате для пожилых за включенный телевизор Пенсионерку избили в пансионате Красноярска за просмотр эфира пасхальной службы Пресс-служба Следственного комитета

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Соседки по палате ходунками и костылем избили 89-летнюю пенсионерку в красноярском пансионате для пожилых людей «Ветеран». Им не понравилось, что бабушка включила телевизор, чтобы посмотреть трансляцию пасхальной службы. Подробности пострадавшая в ходе конфликта Татьяна Власовна рассказала в комментарии 360.ru.

Она пояснила, что все произошло в минувшее воскресенье, когда наступила Пасха. По словам женщины, она очень хотела посмотреть прямую трансляцию праздничной службы, которая проходила в Москве. Но в Красноярском крае в это время было четыре часа утра.

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«Я не включала звук, только посмотреть хотела, как начинается пасхальная служба», — пояснила Татьяна Власовна.

Она добавила, что первая из напавших на нее соседок тоже не спала и находилась на кухне.

«Зашла и сразу заорала: „Выключи!“ Я говорю, мол, почему просто нельзя посмотреть? Она вырвала у меня пульт из рук, а вторая соседка выдернула кабель из телевизора», — рассказала собеседница 360.ru.

Татьяна Власовна добавила, что единственное, что помнит, — как сидела на кровати, а потом резко оказалась на полу и почувствовала, что ее избивают костылем. По словам пенсионерки, кровь потом залила все одеяло.

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Директор пансионата «Ветеран» Александр Осипов в беседе с 360.ru заявил, что сейчас учреждение проходит множество проверок, поэтому выводы делать пока рано.

«Предварительно, произошла бытовая ссора между двумя проживающими бабушками. Проверку начало министерство социальной политики Красноярского края, прокуратура Октябрьского района, сотрудники отдела полиции и Следственного комитета», — рассказал он.

В пресс-службе краевого главка СК заявление о проверке подтвердили. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел в ночное время в минувшее воскресенье, 5 мая. По данным СК, пострадавшая включила телевизор, что возмутило ее 81-летнюю соседку. Конфликт перерос в драку.

В конце декабря прошлого года драку из-за громкой музыки устроили две пассажирки московского метро. Пожилой женщине не понравился услышанный ей репертуар плейлиста молодой соседки. Сначала пенсионерка сделала замечание, а после конфликт обернулся потасовкой.