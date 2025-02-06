Житель Волоколамска получил 16 лет тюрьмы за убийство двух пенсионеров

Жителя Волоколамска приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за убийство супружеской пары пенсионеров. Об этос сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В суде выяснили, что Шефер решил вернуть украденные ценности и деньги после освобождения из тюрьмы. Он думал, что они спрятаны в одном из гаражей гаражного кооператива в Волоколамске.

В ноябре 2021 года обвиняемый вместе со знакомым попросил председателя кооператива прийти в его гараж под предлогом помощи в восстановлении электроосвещения. В гараже они напали на пенсионера: ударили по голове металлической монтировкой, связали, заклеили рот скотчем и потребовали передать ключи от гаражей.

Узнав, что у мужчины нет с собой ключей, преступники проникли в его дом, напали на супругу и связали ее. Однако и там они не смогли найти ключи, поэтому вернулись за потерпевшим и отвезли его к жене.

Когда преступники осознали, что деньги и ценности не найти, они испугались, что пострадавшие могут обратиться в полицию, и решили их убить. Мужчину злоумышленники зарубили топорами, а женщину сначала избили, а затем задушили.

Суд приговорил Шефер к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его признали виновным. Признан виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы и убийстве супружеской пары, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 3,3 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Соучастник преступления скончался. Пока приговор суда в законную силу не вступил.

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