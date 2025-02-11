11 февраля 2025 19:43 «Теперь боюсь его». Паралимпиец Емельянцев напал на жительницу Краснодара из-за замечания детям Жительница Краснодара рассказала о нападении паралимпийца Емельянцева 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Спортсмены

Дети

Краснодар

Завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио пловец Вячеслав Емельянцев напал на жительницу Краснодара Анну. Так спортсмен отреагировал на просьбу женщины убрать детей, чтобы она сфотографировала территорию частного детского сада, расположенного на первом этаже жилого дома. В комментарии 360.ru пострадавшая заявила, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела.

Анна пояснила, что ее квартира расположена как раз над помещением, где находился частный детский сад, недавно сменивший собственника.

Прошлый владелец учреждения незаконно захватил места общего пользования жильцов, но новая хозяйка детсада открыла доступ к помещениям для всех. В день нападения Емельянцева Анна вместе с соседкой пришла это проверить.

«Мы туда пришли, а там стоит какой-то мужчина с детьми. Мы попросили убрать детей с крыльца, чтобы они не попали в объектив, а он начал орать матом и угрожать», — рассказала женщина.

Ударом обожгло губу

Собеседница 360.ru добавила, что под крики спортсмена убедилась, что к местам общего пользования доступ открыт и уже собралась уходить, как дверь в детский сад открыла воспитательница. Тогда вместе с соседкой Анна решила войти внутрь.

Сначала зашли дети, потом он, а дальше я не помню. Мне просто обожгло губу и заломило голову. Анна пострадавшая

Анна добавила, что тут же спустилась вниз, а Емельянцев выскочил на улицу и продолжил кричать и сыпать угрозами в ее адрес.

«Подбежал какой-то мужчина, начал его успокаивать. Он только потом сообразил, что там вокруг камеры и начал орать, чтобы к нему никто не подходил», — пояснила женщина.

Довел до панических атак

От полученного удара Анна оправилась не сразу. Она обратилась к медикам, которые в итоге направили ее к неврологу. Сейчас собеседница 360.ru принимает антидепрессанты из-за панических атак.

Краснодарская полиция дело возбуждать не стала. По словам Анны, Емельянцев в своей объяснительной солгал, что якобы его окружила толпа, а пострадавшая от его удара женщина агитировала толпу, чтобы спортсмена избили. «Я теперь его боюсь. Я уже узнала, что он человек с интеллектуальными нарушениями. Что он может выкинуть, я вообще не знаю», — подытожила собеседница 360.ru.

В начале января неизвестные напали на олимпийского гребца Кирилла Ляпунова в центре Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего атлета множественные ушибы лица и перелом скулы.