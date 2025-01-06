Гребца-олимпийца Ляпунова избили в центре Москвы

Неизвестные напали на олимпийского гребца Кирилла Ляпунова в центре Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

У спортсмена диагностировали ушибы мягких тканей лица, глазного яблока и глазницы, а также перелом скулоорбитального комплекса. Причины произошедшего выясняются.

С 2009 года Ляпунов выступает за сборную России. Он участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Многократно становился победителем и призером национальных соревнований. На соревнованиях представляет Москву и ЦСКА.

Ранее суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии за перестрелку на улице Плющиха. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. Как сообщал сайт kp.ru, во время конфликта Очаев дважды выстрелил из травматического пистолета в сторону двоих мужчин. Оба пострадавших попали в больницу.