Гребца-олимпийца Ляпунова избили в центре Москвы

Неизвестные напали на олимпийского гребца Кирилла Ляпуновав центре Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
У спортсмена диагностировали ушибы мягких тканей лица, глазного яблока и глазницы, а также перелом скулоорбитального комплекса. Причины произошедшего выясняются.
С 2009 года Ляпунов выступает за сборную России. Он участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Многократно становился победителем и призером национальных соревнований. На соревнованиях представляет Москву и ЦСКА.
Ранее суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии за перестрелку на улице Плющиха. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. Как сообщал сайт kp.ru, во время конфликта Очаев дважды выстрелил из травматического пистолета в сторону двоих мужчин. Оба пострадавших попали в больницу.
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