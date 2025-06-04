Сегодня 12:32 Взрыв пауэрбанка в самолете спровоцировал панику. Люди были в ужасе Пострадавшая при взрыве пауэрбанка в самолете рассказала детали о ЧП на борту 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Экипаж самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Якутск, почти не участвовал в ликвидации последствий взрыва пауэрбанка на борту. Среди пассажиров поднялась паника, люди брали на руки детей и в страхе бежали в другой конец самолета. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая пассажирка Радмила.

Женщина летела в Якутск вместе с мужем, ребенком и свекровью. Они сидели в хвосте самолета, практически около туалета. После того как в середине лайнера раздался взрыв, пассажиры с детьми на руках побежали в сторону Радмилы и ее семьи. «Народ начал паниковать, все туда-сюда стали бегать, везде паника и крики. Изначально я думала, что в самолете, может, неисправность какая-то, потому что дым черный поднялся, огонь. Когда я к середине подбежала, мне сказали, что взорвалась и загорелась зарядка, которая лежала под сиденьем», — поделилась она.

Фото: РИА «Новости»

Пожар пассажиры тушили самостоятельно Радмила вместе с другими пассажирами начала самостоятельно тушить пожар. По ее словам, никто из членов экипажа им не помог и даже не сделал никаких объявлений по громкой связи, чтобы успокоить людей на борту.

Начала гореть ручная кладь, куртки, бумажки всякие — все, что лежало у людей под сиденьем. Пока бежала туда, пассажиры, дети по бокам передавали воду. Открывали бутылки и отдавали мне. Экипажа вообще не было. Они пришли, когда уже никакого пожара не было, все потушили. Радмила пострадавшая пассажирка

Во время тушения пожара Радмила получила ожоги и порез ноги. Утром ей зашили ногу. «Пока чувствую себя плохо, не могу ни сидеть с ребенком, ни на работу ходить», — отметила пострадавшая. По данным источника 360.ru, взорвавшийся пауэрбанк принадлежал подростку, который летел к бабушке в Якутск. Его сопровождающая Мария рассказала, что ребенок купил зарядное устройство год назад. Из-за случившегося мальчик очень испугался. На следующий день его вместе с бабушкой вызвали на допрос в транспортную полицию. «Он и моя дочка психологически пострадали, они были в шоке, плакали очень долго», — сказала она. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о начатой проверке после возгорания в самолете. Предварительной причиной случившегося в ведомстве назвали короткое замыкание зарядного устройства, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади.