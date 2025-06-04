Молодая мать получила ожоги после взрыва пауэрбанка в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Якутск. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, аккумулятор лежал в сумке одного из пассажиров. Когда он взорвался, появился дым, на борту все запаниковали. Сзади сидела девушка, которая летела со своим маленьким ребенком. Она первая начала помогать тушить огонь — использовала одежду и ноги, пытаясь затоптать возгорание.

В результате ЧП пассажирка обожгла ступню. В этот момент подоспели бортпроводники.

Несмотря на случившееся, самолет продолжил лететь. Он прибыл в Якутск по расписанию — примерно в 04:00. После посадки девушку отвезли в больницу, где ей зашили рану и назначили амбулаторное лечение, добавил источник Shot.

Ранее пресс-служба авиакомпании «Якутия» сообщила 360.ru, что задымление пауэрбанка удалось потушить благодаря бдительности пассажиров и бортпроводников. Причиной случившегося назвали замыкание аккумулятора.