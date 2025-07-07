Онлайн-табло все красное. Пассажиры рассказали о коллапсе в Шереметьеве

В столичных аэропортах коллапс: рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет. Сложная ситуация возникла из-за ограничений на использование воздушного пространства. Одна из пассажирок аэропорта Шереметьево Мария рассказала 360.ru, что ее вылет из терминала В переносили каждый час.

«Время вылета по билету: 18:10, терминал В. <… > Переносили постоянно, каждый час время вылета менялось. По поводу питания ничего не могу сказать, у меня была проходка в зал Кандинский, я все время провела там. Но чтобы туда попасть, пришлось отстоять в очереди около 50 минут, очередь на вход была сильная», — сообщила она.

Мария рассказала, что познакомилась с разными людьми, в основном у всех были переносы.

«Кому-то повезло, и когда они были дома, им пришло сообщение, что переносят рейс. У меня поздно пришло сообщение, когда я уже была в аэропорту, поэтому пришлось там сидеть», — добавила пассажирка.

Девушка поделилась видео из аэропорта. На записи видно, что почти все рейсы в онлайн-табло красные из-за переносов.