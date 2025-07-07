Онлайн-табло все красное. Пассажиры рассказали о коллапсе в Шереметьеве
Пассажиры рассказали о коллапсе в Шереметьеве из-за задержек рейсов
В столичных аэропортах коллапс: рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет. Сложная ситуация возникла из-за ограничений на использование воздушного пространства. Одна из пассажирок аэропорта Шереметьево Мария рассказала 360.ru, что ее вылет из терминала В переносили каждый час.
«Время вылета по билету: 18:10, терминал В. <… > Переносили постоянно, каждый час время вылета менялось. По поводу питания ничего не могу сказать, у меня была проходка в зал Кандинский, я все время провела там. Но чтобы туда попасть, пришлось отстоять в очереди около 50 минут, очередь на вход была сильная», — сообщила она.
Мария рассказала, что познакомилась с разными людьми, в основном у всех были переносы.
«Кому-то повезло, и когда они были дома, им пришло сообщение, что переносят рейс. У меня поздно пришло сообщение, когда я уже была в аэропорту, поэтому пришлось там сидеть», — добавила пассажирка.
Девушка поделилась видео из аэропорта. На записи видно, что почти все рейсы в онлайн-табло красные из-за переносов.
Накануне, 6 июля, в Шереметьево отменили 171 рейс, а еще 56 задержали более чем на два часа. Росавиация сообщила, что до 21:00 из терминала B должны были вылететь 65 самолетов, из терминала C — 11. В ожидании своих рейсов застряли 15 тысяч человек.
«Более 360 рейсов обслужил аэропорт Шереметьево за первую половину суток 7 июля. На прилет — 54%, на вылет — 46%», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Сегодня крупнейшая воздушная гавань страны планирует обслужить на прилет и вылет более тысячи рейсов.
Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта.
С 5 июля по 7 июля по московскому времени авиакомпании отменили 485 рейсов. Небо то и дело закрывали из-за атак украинских дронов. Кроме того, в разгар курортного сезона, когда количество рейсов и пассажиров традиционно растет, аэропорты столкнулись с проблемами. Ограничения вводили не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также по всей Центральной России.