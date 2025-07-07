«Никаких объявлений». Застрявшие в Пулково пассажиры пожаловались на «Аэрофлот»

В аэропорту Пулково 7 июля задержали свыше ста рейсов . Застрявшие пассажиры пожаловались, что авиакомпания «Аэрофлот» не дает конкретных объявлений о том, где можно получить воду или питание.

«Ну как „предлагают“… Надо самому бежать и узнавать у представителей „Аэрофлота“, где поесть. Причем никаких объявлений от них нет, в отличие от других авиакомпаний, которые объявляют по громкой связи, где получить воду, ваучер на питание», — рассказал один из пассажиров.

Также мужчина отметил, что рейс SU628 на Пхукет до сих пор не улетел со вчерашнего дня.

«Борт до сих пор не прилетел в Пулково. А так в аэропорту стало свободнее», — добавил он.

Пассажиры в Пулково также бунтуют против платной курилки. Каждый раз им приходится платить по 500 рублей, сообщил Telegram-канал Shot. В аэропорту объяснили, что не могут временно сделать курилку бесплатной, иначе там будет слишком много людей.

Сложности с авиарейсами из и в Санкт-Петербург по-прежнему сохраняются из-за введенных ранее ограничений в использовании воздушного пространства. Стабилизировать расписание планируют до конца дня с частичным переносом рейсов на 8 июля.

Проблемы в работе аэропортов не обошли стороной и Волгоград. Пассажиры рейса в Санкт-Петербург почти сутки ждали в аэропорту своего вылета, а потом их полет отменили.