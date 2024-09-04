«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»
Знакомый убитого в Таиланде россиянина Александр: человек был позитивный
Тело россиянина Ильи Орлова со следами пыток обнаружили на Пхукете утром 3 сентября. Жена убитого заявила, что у него якобы были проблемы с психикой и суицидальные мысли, сообщил Telegram-канал Shot. Знакомые мужчины в комментарии 360.ru назвали эти слова ложью.
Позитивный, отзывчивый и очень искренний
Приятель Орлова по имени Александр рассказал, что Илья работал в сервисном центре «Педант» в Нижнем Тагиле. Он начинал как мастер по ремонту и обслуживанию техники.
«Блестяще чинил телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, и благодаря ему у этого центра был один из самых высоких покупательских рейтингов. Затем Илья стал или владельцем, или совладельцем этого сервисного центра», — поделился Александр.
По его словам, в 2022 году Илья уехал в Сочи, где работал агентом по недвижимости. Предположительно оттуда он улетел в Таиланд.
Человек был позитивный, отзывчивый, добрый и очень искренний.
Александр
знакомый погибшего
Проблемы с психикой — полнейшая ложь
Подруга россиянина Анастасия запомнила его как жизнерадостного и целеустремленного человека.
«Не знаю, о каких суицидальных мыслях там пишут. <…> Я считаю это полнейшей ложью, ибо если бы у него реально были проблемы с психикой, это было бы замечено. Даже когда у него случались какие-то проблемы, он всегда улыбался и говорил: „Все переживем“», — вспомнила девушка.
Он добавила, что Илья переехал в Сочи, так как не хотел жить в «сером и скучном» Тагиле.
«Сочи — больше возможностей, природа, море. А в Таиланд — хотели попробовать что-то новое, мол, если не понравится, то вернутся», — отметила Анастасия.
У погибшего остались дочь и жена
Еще одна знакомая убитого Елизавета рассказала, что Илья всем желал только добра.
«Светлейший человек с огромным сердцем и душой. <…> Одна дочь у него, жена Света. Мама вместе с ними уезжала. Мечта его была переехать и перевезти семью», — поделилась женщина.
По данным Telegram-канала Shot, судмедэксперты обнаружили на теле россиянина синяки на лице и шее. На руках погибшего — порезы до костей. Травмы нанесли ножом и твердым предметом.