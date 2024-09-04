«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Знакомый убитого в Таиланде россиянина Александр: человек был позитивный

Тело россиянина Ильи Орлова со следами пыток обнаружили на Пхукете утром 3 сентября. Жена убитого заявила, что у него якобы были проблемы с психикой и суицидальные мысли, сообщил Telegram-канал Shot . Знакомые мужчины в комментарии 360.ru назвали эти слова ложью.

Позитивный, отзывчивый и очень искренний

Приятель Орлова по имени Александр рассказал, что Илья работал в сервисном центре «Педант» в Нижнем Тагиле. Он начинал как мастер по ремонту и обслуживанию техники.

«Блестяще чинил телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, и благодаря ему у этого центра был один из самых высоких покупательских рейтингов. Затем Илья стал или владельцем, или совладельцем этого сервисного центра», — поделился Александр.

По его словам, в 2022 году Илья уехал в Сочи, где работал агентом по недвижимости. Предположительно оттуда он улетел в Таиланд.