Обезображенный труп россиянина нашли в Таиланде

Khaosod: в Таиланде нашли тело россиянина со следами пыток

Фото: Freepik

Полицейские в Таиланде нашли тело россиянина со следами насилия. Об этом сообщило издание Khaosod.

По данным журналистов, это был 27-летний мужчина по фамилии Орлов. Его тело нашли в южном районе туристического острова Пхукета утром 3 сентября.

Следствие отметило, что на трупе не было одежды, а также на коже оказались следы пыток. По предварительной информации, травмы нанесли тяжелым предметом. Как установили судмедэксперты, мужчина умер за восемь часов до его обнаружения.

Личность погибшего установили благодаря паспорту в его сумке, лежавшей рядом с телом. Труп передали в больницу для вскрытия. Полицейские Таиланда продолжают расследование.

Ранее тело еще одного россиянина нашли тайские полицейские. Туриста зарезали в доме на Пхукете, где иностранцы часто покупали запрещенные вещества.

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пресс-служба соцсети «Одноклассники»

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