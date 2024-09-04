Обезображенный труп россиянина нашли в Таиланде
Khaosod: в Таиланде нашли тело россиянина со следами пыток
Полицейские в Таиланде нашли тело россиянина со следами насилия. Об этом сообщило издание Khaosod.
По данным журналистов, это был 27-летний мужчина по фамилии Орлов. Его тело нашли в южном районе туристического острова Пхукета утром 3 сентября.
Следствие отметило, что на трупе не было одежды, а также на коже оказались следы пыток. По предварительной информации, травмы нанесли тяжелым предметом. Как установили судмедэксперты, мужчина умер за восемь часов до его обнаружения.
Личность погибшего установили благодаря паспорту в его сумке, лежавшей рядом с телом. Труп передали в больницу для вскрытия. Полицейские Таиланда продолжают расследование.
Ранее тело еще одного россиянина нашли тайские полицейские. Туриста зарезали в доме на Пхукете, где иностранцы часто покупали запрещенные вещества.