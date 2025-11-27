Сегодня 11:48 «Очень боялась отката»: обвиняемую в истязаниях детей в Дедовске попыталась оправдать дочь Мать арестованной сотрудницы дедовского рехаба не поверила в виновность дочери 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Мать арестованной сотрудницы рехаба в Дедовске, заявила 360.ru, что ее дочь там не работала. Она находилась на реабилитации наравне с другими детьми, пояснила женщина, подчеркнув, что не может поверить, что дочка могла участвовать в истязаниях подростков.

«Обвинение не соответствует действительности, я верю, что следствие разберется, и закон на нашей стороне. Полина (имя изменено, — прим. ред.) также как и остальные дети была резидентом рехаба, я оплачивала каждый месяц некую сумму, в общей сложности я потратила на пребывание в рехабе больше миллиона рублей», — рассказала Олеся. По ее словам, дочь не жаловалась на рехаб — родителей не оставляли с детьми наедине. «Семейные сессии происходили совместно с психологом, который работал в центре. Все было хорошо и выглядело очень благополучно, я вначале очень радовалась, насколько хорошо проходит реабилитация», — добавила мать.

Она объяснила, что дочь попала в рехаб с зависимостью от гаджетов в возрасте 16 лет. Девочка не хотела после девятого класса учиться дальше или искать подработку для подростков. Благодаря реабилитации Полина экстерном закончила 10-й и 11-й класс и поступила в университет.

Я очень радовалась успехам дочери, у меня буквально были слезы на глазах от счастья. Я так радовалась, что рехаб действительно помогает, я верила сотрудникам. Олеся мама арестованной девушки

Олеся охарактеризовала свою дочь как добрую девочку с развитой эмпатией. «Очень любит животных, когда была помладше, часто приносила домой кошек с улицы. Полина всегда вела себя вежливо, всегда здоровалась с соседями», — рассказала собеседница 360.ru.

Почему совершеннолетняя находилась в рехабе для детей Полина попала в рехаб в 16 лет, объяснила ее мать. Незадолго до совершеннолетия с родительницей связалась психолог центра и предложила оставить девушку еще на некоторое время. «Она объяснила это тем, что у Полины очень хорошие результаты, и они боятся, что будет откат и что она забросит университет и перестанет учиться. Я очень боялась этого отката, тогда я согласилась на то, что она еще останется. Я спросила, законно ли это, так как рехаб для несовершеннолетних. Психолог мне объяснила, что да, у них такой опыт уже был, что Полина дальше может оставаться в рехабе. Я обрадовалась и согласилась на это предложение», — заявила Олеся.

В чем обвиняют Милану Накануне суд в Подмосковье отправил Полину под домашний арест. Ее обвинили в избиении и истязании подростков в рехабе в Дедовске. «С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. Девушку отправили под арест до 22 января 2026 года. При этом соседи также положительно отзываются о Полине. Соседка назвала ее хорошей и вежливой, пару лет назад она хотела стать волонтером.