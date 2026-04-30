Обрушение рудника в Магаданской области 30 апреля: подробности к этому часу
МЧС: Ми-8 вылетел к месту обрушения рудника в Магаданской области
На угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области произошло обрушение. Под завалами находятся до восьми человек, на место выехали спасатели. Что известно о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.
Обстоятельства обрушения рудника под Магаданом
В МЧС России по Магаданской области 30 апреля поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском округе. Рудник находится в отдаленном районе, что затрудняет путь к нему. Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек.
По данным «Известий», там могут быть не только люди, но и техника, включая автомобиль УАЗ, станок и погрузчик.
Гендиректор Кадыкчанского угольного разреза в Магаданской области Александр Нестерович уточнил, что причиной обрушения стал сход селя.
«Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России», — отметил он.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах также выдвинул версию случившегося.
«По предварительным данным, речь может идти об обрушении борта разреза. Среди возможных причин рассматриваются потеря устойчивости откоса, переувлажнение или оттаивание пород, а также особенности геологического строения массива», — сообщил собеседник агентства.
Ход спасательной операции
К месту ЧП оперативно выдвинулись спасательные подразделения. В первую группировку вошли 16 человек, среди которых — горноспасатели, пожарные, медики и шесть единиц техники.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию на личный контроль и поручил направить из Магадана вертолет «Авиации Колымы» с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой.
К месту вылетел вертолет Ми-8 МЧС для усиления операции.
«Вертолет Ми-8 МЧС России с оперативной группой <… > вылетел к месту происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в МАХ.
Специалисты ведут работы по расчистке завалов и пытаются установить точное местоположение людей. На месте развернули оперативный штаб, изучаются видео момента обвала.
Расследование ЧП на руднике в Магаданской области
Прокуратура Магаданской области организовала надзорное сопровождение спасательной операции. По поручению прокурора Дмитрия Разуваева эксперты оценят соблюдение правил ведения горных работ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 216 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
К месту ЧП выдвинулась группа в составе руководства, следователей и криминалистов регионального управления.
Вторая трагедия за несколько дней
За несколько дней до обрушения рудника в Магаданской области СМИ сообщили о сходе лавины в Бурятии, причем несколько раз. Сначала 24 апреля случился обвал в горах Мунку-Сардык, затем обрушение произошло 28 числа.
Из-за первого схода лавины два работника получили травмы, их госпитализировали. Работы возобновились, несмотря на сохранявшуюся опасность. Уже через несколько дней в результате второго схода лавины шестеро работников погибли, трое спаслись.
После происшествия задержали директор рудника «Ирокинда» Сергея Гармаева по подозрению в нарушении правил безопасности.