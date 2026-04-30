Обрушение рудника в Магаданской области 30 апреля: подробности к этому часу

На угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области произошло обрушение. Под завалами находятся до восьми человек, на место выехали спасатели. Что известно о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.

Обстоятельства обрушения рудника под Магаданом

В МЧС России по Магаданской области 30 апреля поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском округе. Рудник находится в отдаленном районе, что затрудняет путь к нему. Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек.

По данным «Известий», там могут быть не только люди, но и техника, включая автомобиль УАЗ, станок и погрузчик.

Гендиректор Кадыкчанского угольного разреза в Магаданской области Александр Нестерович уточнил, что причиной обрушения стал сход селя.

«Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России», — отметил он.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах также выдвинул версию случившегося.

«По предварительным данным, речь может идти об обрушении борта разреза. Среди возможных причин рассматриваются потеря устойчивости откоса, переувлажнение или оттаивание пород, а также особенности геологического строения массива», — сообщил собеседник агентства.