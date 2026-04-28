Шесть человек попали под завал в руднике из-за снежной лавины в Бурятии

МЧС РФ: в Бурятии на руднике «Ирокинда» сошел снег

На руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии произошел сход снежной массы. Под завалами оказались шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сход снежной массы произошел на руднике „Ирокинда“ в Муйском районе Республики Бурятия, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги», — сказали спасатели.

По предварительным данным, трое человек смогли выбраться самостоятельно, еще шестеро остаются под снежным завалом.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с командой спасателей. Они приступят к поисково-спасательным работам.

Ранее в горах Бурятии сошла лавина. Спасатели обнаружили тела трех погибших. Один из них — проводник Руслан Бабицкий. Как выяснилось, перед восхождением у него плохое предчувствие. Спасатели продолжают поиски четвертого пропавшего на Мунку-Сардык альпиниста.