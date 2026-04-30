Рудник обрушился в Магаданской области, под завалами могут быть 8 человек

На угольном разрезе в Магаданской области произошел сход горной массы. Под завалами могут находиться до восьми человек, сообщила пресс-служба МЧС Магаданской области на платформе в MAX .

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе», — отметили в ведомстве.

Спасатели МЧС России направились к месту обрушения. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии произошел сход снежной массы. Под завалами оказались шесть человек. Трое смогли выбраться самостоятельно. На место ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с командой спасателей.