«Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка
Мать пострадавшего в ТЦ в Щелкове мальчика пожаловалась на напавшего охранника
Вопиющий случай произошел в одном из торговых центров Щелкова: охранник чуть не задушил 11-летнего мальчика и с угрозами поволок в лес. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего Юлия. Она отметила, что ее сын очень напуган.
«Лег спать в районе четырех утра. Всего трясло. У него травма психологическая, потому что его чуть не задушили. Его волокли в лес со словами, что ему сломают шею. Вот сейчас мы поедем в Следственный комитет. Нас там ждут», — поделилась женщина.
Охранник Николай, напавший на ребенка, сообщил 360.ru, что с ним уже работают следователи. Комментировать ситуацию мужчина не стал. Мать пострадавшего ребенка утверждает, что охранник неадекватный.
«По словам сотрудников торгового центра, он был уволен три месяца назад за пьяный дебош: разбил витрины в торговом центре. Он постоянно ругается матом на посетителей», — заявила она.
Прокуратура Московской области взяла на свой контроль ситуацию с причинением ребенку телесных повреждений. В ведомстве сообщили: мужчина объяснил, что группа детей бегала по зданию ТЦ и не реагировала на его замечания.
«С целью сообщить о действиях подростков родителям, он поймал одного мальчика за ворот одежды», — передали в прокуратуре.
У Юлии другая версия. Она поделилась, что ее ребенок часто ходит с друзьями в этот торговый центр: ребята там покупают мороженое и другие лакомства. Во время очередного похода за сладостями мальчик задержался, а его друзья уже вышли из здания.
Когда он шел к выходу, охранник ему что-то сказал. Подросток не расслышал и двинулся дальше.
«А он (охранник — прим. ред.) накинулся на него сзади, схватил за шею и начал волочить в сторону леса. Вышли двое мужчин, которые парковались, схватили этого [охранника], отбили от моего ребенка. Выбежали продавщицы, спрятали его в магазине. Позвонили мне, я уже пришла и вызвала полицию», — пояснила Юлия.
Женщина добавила, что охранник неоднократно угрожал и друзьям ее сына. Мужчина обещал сломать им шеи и вывезти их в лес.
Ранее мужчина избил жену в ТЦ в Серпухове на глазах у ребенка и попал под уголовное дело. В момент конфликта оба супруга были пьяны.