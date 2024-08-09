Сегодня 18:25 «Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка Мать пострадавшего в ТЦ в Щелкове мальчика пожаловалась на напавшего охранника 0 0 0 Эксклюзив

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Вопиющий случай произошел в одном из торговых центров Щелкова: охранник чуть не задушил 11-летнего мальчика и с угрозами поволок в лес. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего Юлия. Она отметила, что ее сын очень напуган.

«Лег спать в районе четырех утра. Всего трясло. У него травма психологическая, потому что его чуть не задушили. Его волокли в лес со словами, что ему сломают шею. Вот сейчас мы поедем в Следственный комитет. Нас там ждут», — поделилась женщина. Охранник Николай, напавший на ребенка, сообщил 360.ru, что с ним уже работают следователи. Комментировать ситуацию мужчина не стал. Мать пострадавшего ребенка утверждает, что охранник неадекватный. «По словам сотрудников торгового центра, он был уволен три месяца назад за пьяный дебош: разбил витрины в торговом центре. Он постоянно ругается матом на посетителей», — заявила она.

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Прокуратура Московской области взяла на свой контроль ситуацию с причинением ребенку телесных повреждений. В ведомстве сообщили: мужчина объяснил, что группа детей бегала по зданию ТЦ и не реагировала на его замечания. «С целью сообщить о действиях подростков родителям, он поймал одного мальчика за ворот одежды», — передали в прокуратуре. У Юлии другая версия. Она поделилась, что ее ребенок часто ходит с друзьями в этот торговый центр: ребята там покупают мороженое и другие лакомства. Во время очередного похода за сладостями мальчик задержался, а его друзья уже вышли из здания. Когда он шел к выходу, охранник ему что-то сказал. Подросток не расслышал и двинулся дальше. «А он (охранник — прим. ред.) накинулся на него сзади, схватил за шею и начал волочить в сторону леса. Вышли двое мужчин, которые парковались, схватили этого [охранника], отбили от моего ребенка. Выбежали продавщицы, спрятали его в магазине. Позвонили мне, я уже пришла и вызвала полицию», — пояснила Юлия. Женщина добавила, что охранник неоднократно угрожал и друзьям ее сына. Мужчина обещал сломать им шеи и вывезти их в лес.

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Ранее мужчина избил жену в ТЦ в Серпухове на глазах у ребенка и попал под уголовное дело. В момент конфликта оба супруга были пьяны.