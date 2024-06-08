Мужчина избил жену в ТЦ Серпухова и попал под уголовное дело

МВД: мужчина при ребенке избил жену в торговом центре Серпухова

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело протии мужчины, который избил свою жену при ребенке и посетителях в торговом центре Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась сама пострадавшая — женщина 1990 года рождения сообщила о конфликте с сожителем.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из торговых центров, расположенных на улице Борисовское шоссе, мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Полицейские доставили мужчину в участок, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Конфликт в торговом центре произошел 5 июня. Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором мужчина с размаху бьет ногой лежащую на полу женщину. Рядом ползает маленький ребенок. По данным канала, в момент конфликта оба супруга были пьяны, их привлекли к административной ответственности.

В мае в Москве скончалась женщина, которая обвиняла в побоях своего мужа-депутата.