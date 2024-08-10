«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Жительница Юрьевца Галина: дом в городе затопило зловонной жижей полгода назад

Фото: Телеканал «360»

Жители Юрьевца — небольшого города в Ивановской области, оказались в прямом смысле по колено в зловонной жиже. Особенно страдают жильцы дома № 119 на Советской улице, которые не могут выйти из подъезда после протечки канализации. В интервью 360.ru жительница затопленного дома Галина рассказала, что проблему никто не может решить с декабря.

Сапог не хватает

Полгода территория у дома затоплена жижей с фекалиями. Мерзкий запах уже проник в подъезд и квартиры, у людей погиб урожай, а выйти из дома можно только в непромокаемой обуви, отметила собеседница 360.ru.

«Окна открыть вообще невозможно <…> Резиновых сапог уже не хватает», — пожаловалась женщина.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Давняя проблема

Жидкость разливается из канализационного колодца, течет во двор и под дом. Проблему устранять не спешат, добавила Галина.

«Приедут, откачают и все. Через полчаса такая же ситуация», — уточнила она.

Потоп длится уже больше полугода, местные жители в отчаянии и не знают, что делать. Дом у них деревянный на четыре подъезда.

«Вообще скоро рухнет!» — подчеркнула собеседница 360.ru.

По ее словам, отходы разливаются и у других зданий, а власти объясняют все неработающей дренажной системой. Когда все исправят — неизвестно, а жители продолжают мучиться.

«В администрацию ходили, к прокурору <…> Но никаких реакций. <…> Из администрации приезжают и говорят: „Ой! Как это у вас здесь? Вообще невозможно“. Носы затыкают», — добавила Галина.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Экологическая катастрофа

Другая собеседница 360.ru Олеся, родственники которой живут в Юрьевце, заявила, что в администрации просто закрывают глаза на проблему. Все публикации от жителей в Сети якобы удаляют, чтобы ничего не афишировать. По ее мнению, властям просто плевать на людей.

«Экологическая катастрофа. Бабушки даже из дома выйти не могут, потому что там <…> по колено <…> Никто не может помочь», — заявила она.

По словам женщины, местные пенсионерки «звонят во все колокола», обращаются во все инстанции. Но их никто не слышит. 360.ru отправил запрос в местную администрацию, пока ответа не поступило.

Ранее авария произошла на канализационно-насосной станции в деревне Голубое под Солнечногорском. Но подмосковные власти быстро решили проблему. Оказалось, что двухметровое пуховое одеяло странным образом попало в трубу.

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

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