«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе
Жительница Юрьевца Галина: дом в городе затопило зловонной жижей полгода назад
Жители Юрьевца — небольшого города в Ивановской области, оказались в прямом смысле по колено в зловонной жиже. Особенно страдают жильцы дома № 119 на Советской улице, которые не могут выйти из подъезда после протечки канализации. В интервью 360.ru жительница затопленного дома Галина рассказала, что проблему никто не может решить с декабря.
Сапог не хватает
Полгода территория у дома затоплена жижей с фекалиями. Мерзкий запах уже проник в подъезд и квартиры, у людей погиб урожай, а выйти из дома можно только в непромокаемой обуви, отметила собеседница 360.ru.
«Окна открыть вообще невозможно <…> Резиновых сапог уже не хватает», — пожаловалась женщина.
Давняя проблема
Жидкость разливается из канализационного колодца, течет во двор и под дом. Проблему устранять не спешат, добавила Галина.
«Приедут, откачают и все. Через полчаса такая же ситуация», — уточнила она.
Потоп длится уже больше полугода, местные жители в отчаянии и не знают, что делать. Дом у них деревянный на четыре подъезда.
«Вообще скоро рухнет!» — подчеркнула собеседница 360.ru.
По ее словам, отходы разливаются и у других зданий, а власти объясняют все неработающей дренажной системой. Когда все исправят — неизвестно, а жители продолжают мучиться.
«В администрацию ходили, к прокурору <…> Но никаких реакций. <…> Из администрации приезжают и говорят: „Ой! Как это у вас здесь? Вообще невозможно“. Носы затыкают», — добавила Галина.
Экологическая катастрофа
Другая собеседница 360.ru Олеся, родственники которой живут в Юрьевце, заявила, что в администрации просто закрывают глаза на проблему. Все публикации от жителей в Сети якобы удаляют, чтобы ничего не афишировать. По ее мнению, властям просто плевать на людей.
«Экологическая катастрофа. Бабушки даже из дома выйти не могут, потому что там <…> по колено <…> Никто не может помочь», — заявила она.
По словам женщины, местные пенсионерки «звонят во все колокола», обращаются во все инстанции. Но их никто не слышит. 360.ru отправил запрос в местную администрацию, пока ответа не поступило.
Ранее авария произошла на канализационно-насосной станции в деревне Голубое под Солнечногорском. Но подмосковные власти быстро решили проблему. Оказалось, что двухметровое пуховое одеяло странным образом попало в трубу.