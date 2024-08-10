«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Жители Юрьевца — небольшого города в Ивановской области, оказались в прямом смысле по колено в зловонной жиже. Особенно страдают жильцы дома № 119 на Советской улице, которые не могут выйти из подъезда после протечки канализации. В интервью 360.ru жительница затопленного дома Галина рассказала, что проблему никто не может решить с декабря.

Полгода территория у дома затоплена жижей с фекалиями. Мерзкий запах уже проник в подъезд и квартиры, у людей погиб урожай, а выйти из дома можно только в непромокаемой обуви, отметила собеседница 360.ru.

Давняя проблема

Жидкость разливается из канализационного колодца, течет во двор и под дом. Проблему устранять не спешат, добавила Галина.

«Приедут, откачают и все. Через полчаса такая же ситуация», — уточнила она.

Потоп длится уже больше полугода, местные жители в отчаянии и не знают, что делать. Дом у них деревянный на четыре подъезда.

«Вообще скоро рухнет!» — подчеркнула собеседница 360.ru.

По ее словам, отходы разливаются и у других зданий, а власти объясняют все неработающей дренажной системой. Когда все исправят — неизвестно, а жители продолжают мучиться.

«В администрацию ходили, к прокурору <…> Но никаких реакций. <…> Из администрации приезжают и говорят: „Ой! Как это у вас здесь? Вообще невозможно“. Носы затыкают», — добавила Галина.