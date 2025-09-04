Сегодня 19:33 «Никто с ними справиться не может». Жители — о детях, избивших тренера под Свердловском Избившие тренера в Верх-Нейвинске подростки-питбайкеры терроризировали поселок 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествия

Спортсмены

Уголовное дело

Дети

Больницы

Пенсионеры

Школьники

Свердловская область

Полиция

В Свердловской области произошел вопиющий случай: группа подростков жестоко избила 74-летнего тренера из-за замечания. Мужчина оказался в больнице с переломом ребра и многочисленными гематомами. Спасли пенсионера его юные воспитанники, выбежавшие на крики. Подробности — в материале 360.ru.

В Верх-Нейвинске подростки на питбайках напали на тренера по лыжным гонкам. Александр Пятыгин вел учеников на тренировку в лес. По пути они встретили группу подростков на питбайках. Тренер попросил их не гонять рядом с детьми, но получил грубый ответ и угрозы. Пятыгин не стерпел и вырвал топливную трубку у одного из байкеров. Тогда подростки решили отомстить. Они напали на мужчину, повалили его на землю и избили. Все это они снимали на телефон.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com

«Если бы не дети, они бы его до полусмерти избили»: подробности нападения на тренера в Верх-Нейвинске Местная жительница Надежда рассказала 360.ru о деталях происшествия. По ее словам, ЧП произошло 1 сентября. Александр Иванович тренировал лыжников-гонщиков, отрабатывая ходьбу с палками. Выйдя с базы, он заметил мотоциклистов, которые часто катались по лесу и лыжным трассам, пугая детей громким звуком. «Он им много раз делал неоднократные замечания, в очередной раз он подошел к ним и сказал, чтобы они уехали и не портили трассы и не мешали тренировке, на что ребята матом покрыли его, послали на три буквы. И еще начали толкаться. Александр Иванович, подойдя к одному из мотоциклов, вытащил коллекторную трубку топливного бака, и они пошли дальше, обозлившись на замечание, что их отсюда выгоняют. Они нагнали группу детей с тренером и девочкам из этой группы сказали: „вашему тренеру хана“», — сообщила Надежда. Дети добрались до имитационного круга и ушли в лес, а подростки окружили тренера, спрыгнули с мотоциклов, толкнули его и начали пинать. Нападавших было восемь, все в экипировке и пластиковых ботинках. Поднимаясь на подъем, воспитанники Александра Ивановича услышали крики, а затем увидели происходящее и тоже начали кричать. Мотоциклисты скрылись.

Если бы не дети маленькие, они бы его точно до полусмерти избили. Спасли маленькие дети, которые были на тренировке. Вот и все, это на самом деле страшное дело. Мы бы потеряли родного человека. Надежда местная жительница

После ЧП вызвали полицию. Всех участников нападения нашли в течение часа, добавила собеседница 360.ru. Тренера сразу же доставили в больницу для осмотра. У него обнаружили треснувшее ребро и множественные гематомы. Как уточнила Надежда, у пожилого мужчины установлен кардиостимулятор. На двух девятиклассников возбудили уголовное дело.

Фото: Медиасток.рф

Надежда добавила, что родители подростков, напавших на тренера, уверяют, что их чада — спортсмены. Но на деле это местные хулиганы, заявила она. На них жалуются все местные жители. По ночам подростки гоняют на машинах по дорогам и тротуарам. «В поселке есть тропа здоровья размеченная, они там гоняют. А там ходят пожилые люди, и никто с ними справиться не может, и на замечание взрослых они просто огрызаются», — подчеркнула Надежда. По ее словам, этим питбайкерам неинтересно кататься в лесу. Они выбирают места, где много людей, чтобы показать свои крутые мотоциклы.

Подростки от слова совсем невоспитанные, не уважают взрослых, и им чужое мнение не указ. Мало того, что они ввосьмером избивали одного человека, так они еще это все на телефон снимали. Надежда местная жительница

Бывшая воспитанница тренера Александра Ивановича рассказала 360.ru, что сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Несмотря на возраст, мужчина старается держаться, ходить. Нападавшие, по словам собеседницы, знали тренера, но не близко. «Когда началась шумиха, он закрылся в себе. Главное, чтобы скорее поправился. А дети эти пусть получат то, что заслужили», — отметила она. Надежда также сообщила, что общее состояние тренера нормальное. Но все его тело в гематомах. «Все болит», — добавила она.

Фото: Медиасток.рф

«Из ребят делают каких-то монстров» Не все жители поселка набросились с обвинениями на подростков. Воспитательница детского сада Юлия рассказала 360.ru, что подозреваемые в нападении на тренера — ее воспитанники. «Неплохо знаю их семьи. Это ответственные, заинтересованные в своих детях родители. Мальчики тоже не отъявленные хулиганы и дебоширы. Они посещали школу искусств и спортивные секции. Произошедшее стало для меня шоком. Жаль, что сейчас из ребят делают каких-то монстров!!!» — пояснила Юлия.