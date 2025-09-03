Подростки на питбайках жестоко избили тренера по лыжным гонкам в Верх-Нейвинске

В Верх-Нейвинске подростки на питбайках напали на тренера по лыжным гонкам. Они жестоко избили его за замечание, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Александр Пятыгин, 74-летний тренер, отправился с учениками на тренировку в лес. По дороге они встретили компанию на питбайках. Тренер попросил ребят не гонять рядом с детьми, но получил в ответ грубые слова и угрозы. Пятыгин не стал терпеть и выдернул топливную трубку у одного из байкеров.

Подростки вернулись, чтобы отомстить. Они повалили мужчину на землю и избили прямо на глазах у учеников. Все происходящее подростки снимали на телефон.

Александр Иванович получил гематомы, возможно, у него также сломаны ребра. Дети в шоке и боятся снова заниматься на улице. Общественник Дмитрий Чукреев призвал СК взять расследование под личный контроль.

Ранее подростки из Стерлитамака толпой избили знакомого в подъезде и сняли происходящее на видео. Родители пострадавшего заявили, что один из избивавших давно питал к их сыну «спортивный интерес», а предлогом для нападения стала якобы месть за какого-то их товарища.