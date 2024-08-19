Сегодня 16:43 «Надежда умирает последней». Пропавшего в горах Пакистана россиянина еще могут спасти Спасатель Дударев: пропавший без вести в Пакистане альпинист Нилов мог выжить 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Российские альпинисты застряли в горах Пакистана на большой высоте. Тройка специалистов — Сергей Нилов, Михаил и Сергей Мироновы — работали на ледопаде, где произошел обвал. В результате связь с Ниловым пропала, двое других альпинистов получили травмы. Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал 360.ru, что шансы на выживание в таком случае все же есть.

Поиски не остановятся «Шансы всегда есть. По поводу пропавшего альпиниста — мы же не знаем, что с ним на самом деле случилось. Понятно, что они с каждым днем все больше и больше стремятся к нулю», — отметил специалист. По его словам, в первую очередь спасатели помогут альпинистам, с которыми есть связь. После этого продолжатся поиски пропавшего россиянина. «Поиски не остановятся, и в определенный момент он будет найден. <…> Шесть тысяч метров — это довольно-таки непростая история. Тем более, что там сошел ледник, и его могло просто погрести под лед», — добавил Дударев.

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Как выжить в горах В первую очередь экипировка альпинистов должна соответствовать маршруту, по которому они пошли, рассказал спасатель. «У них должны быть с собой средства как минимум для того, чтобы можно было согреться, обогреться, укрыться, подать сигнал бедствия, чтобы их как можно скорее нашли», — объяснил эксперт. У участников восхождения должен быть определенный опыт и хорошо продуманный маршрут. «Это довольно-таки серьезные испытания. <…> Природа все-таки является стихией определенной, и она очень сильно непредсказуема. <…> Вроде поднимаешься, ничто не предвещало плохой погоды, но может все измениться буквально в считанные минуты», — предупредил Дударев. Самое важное, что приводит к успеху при восхождении — это экипировка, навыки, опыт и командная слаженная работа. Еще важнее не переоценить свои силы, добавил эксперт. «Самое главное, конечно, это быть подготовленным, понимать маршрут, потому что люди, которые специализируются на этом, они каждый маршрут в голове проходят по несколько раз», — отметил Дударев. Он пожелал российским альпинистам в Пакистане вернуться домой. «Надежда умирает последней, как говорится, но временной фактор неумолим», — подчеркнул спасатель. Альпинисты застряли на высоте 6200-6400 метров на Гашербруме. Они отправились на поиски своего товарища, который погиб там год назад.