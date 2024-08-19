Сегодня 15:54 Произошел обвал. Появились подробности пропажи российского альпиниста в горах Пакистана ФАР: в горах Пакистана во время облета нашли пропавшего альпиниста Нилова 0 0 0 Фото: Unsplash Происшествия

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В горах Пакистана произошла драматическая история. Российские альпинисты оказались в чрезвычайной ситуации при попытке эвакуировать тело своего товарища, погибшего год назад на Гашербруме, сообщили на сайте Федерации альпинизма России.

Согласно данным ФАР, в начале августа 2024 года инициативная группа из пяти российских альпинистов отправилась на Гашербрум IV для репатриации тела Дмитрия Головченко. Участниками экспедиции стали Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков. «Когда тройка Нилов Сергей, Миронов Михаил, Миронов Сергей работала на ледопаде, произошел обвал, в результате которого связь с Ниловым пропала, а остальные двое получили повреждения разной степени тяжести», — рассказали в ФАР. Альпинисты застряли на высоте 6200-6400 метров. Состояние одного из них оценили как критическое.

Фото: Pxhere

Что произошло на Гашербруме IV в 2023 году Нилов и Головченко считались одной из лучших двоек в альпинизме высокой сложности. В 2023 году они совершили попытку восхождения на вершину 7925 метров в Пакистане. По высоте гора занимает 17-е место в мире и считается одной из самых красивых на планете. Россияне собирались совершить первопрохождение по юго-восточному гребню без использования кислорода. На высоте 7684 метров 31 августа 2023 года сорвалась палатка, которую альпинисты установили на площадке для отдыха. В этот момент Дмитрий Головченко был внутри. Нилову удалось найти тело напарника. Он завернул погибшего в палатку, оставил его на плато и практически без еды и вещей смог добраться до базового лагеря. Его доставили в госпиталь, медики диагностировали истощение и обморожение.

Фото: Pxhere

Трагедия на Гашербруме IV в 2024 году Пакистанские военные не нашли тело Головченко, поэтому для выполнения этой задачи год спустя собрали экспедицию. Нилов, Баутин, Мироновы и Яблоков прибыли в базовый лагерь 11 августа 2024 года. Ситуация на Гашербруме IV была сложной, сообщил Telegram-канал Mountain.ru. «Хорошо просмотрели ледопад, над которым лежит Дима Головченко. Ледопад по сравнению с фото прошлого года усложнился и не выглядит безопасным. Верхний фронт ледника обвалился. Тела, завернутого в палатку, не видно нигде», — рассказали альпинисты, работавшие ранее на Гашербруме. После обвала на ледопаде спасательные группы пакистанской армии снова стали помогать россиянам. Баутина и Яблокова, находившихся в лагере на высоте 6100 метров, эвакуировали в медучреждение из-за плохого самочувствия. Сергей и Михаил Мироновы смогли самостоятельно спуститься на 100 метров ниже места ЧП. Нилова изначально объявили пропавшим без вести, но позже его обнаружили пакистанцы во время облета. Что именно произошло с Ниловым, установят после того, как до места его обнаружения доберутся спасатели. Федерация альпинизма России помогает соотечественникам.