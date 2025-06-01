Мост обрушился на поезд в Брянской области. Главное о катастрофе в ночь на 1 июня

Число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 35

Пролет автомобильного моста рухнул на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли по меньшей мере семь человек. Что известно о катастрофе, сколько людей пострадало, какие меры принимают власти и что за хлопок слышали перед обрушением свидетели — в материале 360.ru.

Что произошло с поездом под Брянском

Автомобильный мост рухнул поздним вечером в субботу, 31 мая. Это произошло в районе поселка Выгоничи. В момент обрушения, по версии прокуратуры, под мостом проезжал пассажирский поезд.

Локомотив поезда и несколько его вагонов сошли с рельсов. Информацию о транспортном происшествии подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он не называл официальных причин крушения.

Где обрушились пути

Обрушение моста произошло на участке трассы А240 в Выгоничском районе Брянской области в часе езды на машине от областного центра. Вблизи Выгоничей автотрассу пересекает железная дорога, идущая от станции Брянск-Орловский на запад в направлении Новозыбкова. Следующие остановки поезд должен был сделать в Выгоничах, а затем в Брянске.