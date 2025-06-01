Мост обрушился на поезд в Брянской области. Главное о катастрофе в ночь на 1 июня
Число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 35
Пролет автомобильного моста рухнул на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли по меньшей мере семь человек. Что известно о катастрофе, сколько людей пострадало, какие меры принимают власти и что за хлопок слышали перед обрушением свидетели — в материале 360.ru.
Что произошло с поездом под Брянском
Автомобильный мост рухнул поздним вечером в субботу, 31 мая. Это произошло в районе поселка Выгоничи. В момент обрушения, по версии прокуратуры, под мостом проезжал пассажирский поезд.
Локомотив поезда и несколько его вагонов сошли с рельсов. Информацию о транспортном происшествии подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он не называл официальных причин крушения.
Где обрушились пути
Обрушение моста произошло на участке трассы А240 в Выгоничском районе Брянской области в часе езды на машине от областного центра. Вблизи Выгоничей автотрассу пересекает железная дорога, идущая от станции Брянск-Орловский на запад в направлении Новозыбкова. Следующие остановки поезд должен был сделать в Выгоничах, а затем в Брянске.
Мост взорвали?
Ряд информационных Telegram-каналов сообщал о том, что мост якобы взорвали. Mash писал, что неизвестные закрепили на его опорах четыре взрывных устройства. Очевидец рассказывал телеканалу РЕН ТВ, что перед обрушением конструкции слышал хлопок.
Местная жительница также сообщила редакции 360.ru, что слышала взрыв.
Официальная причина крушения под Брянском
Причиной обрушения моста под Брянском пресс-служба «РЖД» назвала «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». К настоящему моменту других официальных причин происшествия власти не называли.
Сколько погибших и пострадавших
В крушении поезда под Брянском погибли семь человек. Еще 35 пострадали, сообщил глава региона. Трое из них —дети. Одного ребенка санавиация доставит в Москву. МЧС докладывало о 33 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Предварительно, погиб машинист, его помощник и два пассажира. Пострадал и водитель грузовика, который находился на обрушившемся мосте.
Что происходит на месте крушения поезда
- Для координации работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия Минтранс уже сформировал оперативный штаб.
- Специалисты МЧС разбирают обломки вагонов поезда. Усилия направили, в первую очередь, на поиск застрявших внутри пассажиров.
- Группировка МЧС на месте ЧП состоит из 180 специалистов. Ее усилили 60-ю единицами техники.
- Пассажиров вывели на открытое место. Медики осмотрели путешественников. Позднее их переправили в пункт временного размещения.
- Специальный резервный поезд до Москвы двинется с вокзала Брянск-Орловский. Пассажиры смогут продолжить свой путь в столицу.
- Глава региона пообещал привлечь санавиацию для перевозки тяжелораненых в Москву.
- МЖД инициировала проверку по факту повреждения железнодорожных путей.
- Участок автодороги А-240 в Брянской области временно перекрыт.
К обломкам поезда выехала вооруженная охрана
Бойцы ведомственной охраны железнодорожного транспорта выдвинулись на место аварии пассажирского поезда в Брянской области, сообщила пресс-служба Росжелдора.
Здесь уже дежурят стрелки группы быстрого реагирования во главе с Владимиром Закроевым.
Крушением занялся Следственный комитет
На место происшествия под Брянск также прибыли следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Специалисты работают в связке с оперативными службами для установления обстоятельств произошедшего.