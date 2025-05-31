Норовирусную инфекцию нашли у отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков». Что произошло
Пассажиры круизного теплохода «Михаил Булгаков» пострадали от вспышки серьезного заболевания на судне. Что произошло на борту и как будут решать проблему — в материале 360.ru.
Четырехпалубный теплоход «Михаил Булгаков» отчалил из Москвы — впереди был 11-дневный круговой маршрут через Углич, Валаам и Санкт-Петербург. На борту — почти 400 человек.
Первые тревожные звоночки прозвучали, когда несколько человек пожаловались на недомогание: рвоту, диарею и слабость. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею и температуру.
Позднее выяснилось, что причиной ЧП стала норовирусная инфекция. Этот вирус, известный своей заразностью, легко распространяется в замкнутых пространствах через еду, воду или контакт с зараженными поверхностями.
Как действовал капитан «Михаила Булгакова»
Капитан доложил в «Мостурфлот» и дождался в Угличе санврачей. Специалисты Роспотребнадзора осмотрели больных, велели изолировать контакты и усилили уборку. Шоу-программы отменили, открытую палубу закрыли, еду развозили по каютам в одноразовой посуде.
Но рейс прерывать не стали — лайнер взял курс домой. Заболевших изолировали, ни у кого из них норовирус не протекал с осложнениями.
Официальная версия происшествия
По прибытии в Москву анализы показали норовирус — классический «круизный» возбудитель, живучий и заразный. Роспотребнадзор насчитал свыше ста заболевших и нашел кучу нарушений: на кухне работали люди без медкнижек, часть персонала сама кашляла и бегала в туалет, но продолжала резать салаты. Проверяющие уверены: инфекцию разносили именно кухня и вода.
«Я не знаю, руки они потом мыли, не мыли, я не видел. <…> Были случаи такие, что ко мне подходили гости теплохода и просили таблетку от желудка или от живота», — рассказал «Пятому каналу» бывший работник «Михаила Булгакова» Виталий Герасименко.
Происшествием тут же заинтересовался Следственный комитет, доклад потребовал глава ведомства Бастрыкин. Свою проверку провела Московская межрегиональная прокуратура. Здесь установили, что судно и в самом деле эксплуатировало с нарушениями правил — они и повлекли массовое распространение заболевания.
После этого следственный отдел возбудил уголовное дело по части первой 236 статьи Уголовного кодекса.
Реакция оператора судна
Круизная компания «Мостурфлот» 28 мая заявила, что после первого же обращения заболевшего на судне усилили санконтроль.
Уже 29 мая в «Мостурфлоте» рассказали, что заболевшим пассажирам предложили питание в каютах, с одноразовыми приборами.
В минувшую пятиницу, 30 мая, компания отменила новые рейсы «Михаила Булгакова» с 30 мая по 1 июня и со 2 по 8 июня. Пассажирам на выбор предложили вернуть деньги, или просто перенести путешествие.