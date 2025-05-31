Сегодня 02:47 Норовирусную инфекцию нашли у отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков». Что произошло 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

Отдых

Уголовное дело

Путешествия

Отпуск

Роспотребнадзор

Пассажиры круизного теплохода «Михаил Булгаков» пострадали от вспышки серьезного заболевания на судне. Что произошло на борту и как будут решать проблему — в материале 360.ru.

Четырехпалубный теплоход «Михаил Булгаков» отчалил из Москвы — впереди был 11-дневный круговой маршрут через Углич, Валаам и Санкт-Петербург. На борту — почти 400 человек. Первые тревожные звоночки прозвучали, когда несколько человек пожаловались на недомогание: рвоту, диарею и слабость. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею и температуру.

Фото: РИА «Новости»

Позднее выяснилось, что причиной ЧП стала норовирусная инфекция. Этот вирус, известный своей заразностью, легко распространяется в замкнутых пространствах через еду, воду или контакт с зараженными поверхностями.

Фото: РИА «Новости»

Как действовал капитан «Михаила Булгакова» Капитан доложил в «Мостурфлот» и дождался в Угличе санврачей. Специалисты Роспотребнадзора осмотрели больных, велели изолировать контакты и усилили уборку. Шоу-программы отменили, открытую палубу закрыли, еду развозили по каютам в одноразовой посуде. Но рейс прерывать не стали — лайнер взял курс домой. Заболевших изолировали, ни у кого из них норовирус не протекал с осложнениями. Официальная версия происшествия По прибытии в Москву анализы показали норовирус — классический «круизный» возбудитель, живучий и заразный. Роспотребнадзор насчитал свыше ста заболевших и нашел кучу нарушений: на кухне работали люди без медкнижек, часть персонала сама кашляла и бегала в туалет, но продолжала резать салаты. Проверяющие уверены: инфекцию разносили именно кухня и вода.

Фото: Ruaridh Stewart/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Я не знаю, руки они потом мыли, не мыли, я не видел. <…> Были случаи такие, что ко мне подходили гости теплохода и просили таблетку от желудка или от живота», — рассказал «Пятому каналу» бывший работник «Михаила Булгакова» Виталий Герасименко.

Происшествием тут же заинтересовался Следственный комитет, доклад потребовал глава ведомства Бастрыкин. Свою проверку провела Московская межрегиональная прокуратура. Здесь установили, что судно и в самом деле эксплуатировало с нарушениями правил — они и повлекли массовое распространение заболевания. После этого следственный отдел возбудил уголовное дело по части первой 236 статьи Уголовного кодекса.

Фото: РИА «Новости»

Реакция оператора судна Круизная компания «Мостурфлот» 28 мая заявила, что после первого же обращения заболевшего на судне усилили санконтроль. Уже 29 мая в «Мостурфлоте» рассказали, что заболевшим пассажирам предложили питание в каютах, с одноразовыми приборами. В минувшую пятиницу, 30 мая, компания отменила новые рейсы «Михаила Булгакова» с 30 мая по 1 июня и со 2 по 8 июня. Пассажирам на выбор предложили вернуть деньги, или просто перенести путешествие.