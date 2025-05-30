Роспотребнадзор выявил грубые нарушения СанПиН на теплоходе «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор при проверке теплохода «Михаил Булгаков» выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. По информации ведомства , за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Роспотребнадзор выяснил, что к работе в пищеблоке теплохода были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции, а также сотрудники без личных медицинских книжек. Лабораторные исследования обнаружили бессимптомных носителей норовируса, в том числе поваров, кухонных работников и бармена.

«На круизном лайнере „Михаил Булгаков“, курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 19 мая по 28 мая за медицинской помощью обратились более 100 человек», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве приняли полный комплекс мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура запустила проверку информации о массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Во время круиза стало плохо 11 несовершеннолетним, их отправили в медучреждение в Угличе.