Уголовное дело возбудили после массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков»
После массового отравления на теплоходе завели второе уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и сотрудник Роспотребнадзора осмотрели судно, взяли образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, чтобы провести необходимые экспертизы и установить все причины случившегося.
Теплоход «Михаил Булгаков» плыл по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. Путешествие было назначено в период с 19 по 29 мая. В Угличе пассажиры почувствовали себя плохо, их сняли с судна с симптомами острой кишечной инфекции.
Ситуация усугубилась, за медпомощью обратились более 100 человек. Роспотребнадзор нашел на теплоходе многочисленные нарушения.