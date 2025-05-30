Уголовное дело возбудили после массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков»

Правоохранители возбудили уголовное дело после массового отравления пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и сотрудник Роспотребнадзора осмотрели судно, взяли образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, чтобы провести необходимые экспертизы и установить все причины случившегося.

Теплоход «Михаил Булгаков» плыл по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. Путешествие было назначено в период с 19 по 29 мая. В Угличе пассажиры почувствовали себя плохо, их сняли с судна с симптомами острой кишечной инфекции.

Ситуация усугубилась, за медпомощью обратились более 100 человек. Роспотребнадзор нашел на теплоходе многочисленные нарушения.