«Мечтала съездить на море». Сестра пропавшей в Сочи девушки рассказала о произошедшем

Двоюродной сестрой Дианы, которую унесло в море в Сочи, оказалась модель, певица и актриса АниКа Элисон (Анна Навражных). Она рассказала 360.ru подробности произошедшего с родственницей.

Волна накрыла 20-летнюю девушку во время прогулки по пляжу «Ривьера». Ее не могут найти на протяжении нескольких дней.

«Звонили сегодня в службу МЧС, говорят, что они ищут, но они ищут по воде. А обзвонить больницы, попробовать поискать на суше где-то этого полиция края не делает. <…> До сих пор непонятно, обзванивали ли они больницы, морги, может быть люди забрали, на какой-то пляж волной выкинуло, были случаи такие», — сообщила собеседница.

Она добавила, что семья в Липецкой области написала заявление о пропаже человека, но в отделе в Краснодарском крае им сказали, что дела нет, так как они не обратили внимание на обращение. По словам собеседницы, полиция в Сочи бездействует, сотрудники никого не опрашивали, не давали фотографии девушки.

«Диана поехала с другом, это было запланировано. Ей друг предложил отдохнуть на море. Она была до этого один раз с мамой, но совсем маленькой, она этого вообще не помнит. Она мечтала съездить на море», — поделилась она.

Собеседница рассказала, что помимо друга там с Дианой был еще один молодой человек, которого она не знает.

«На видео показано, что они были втроем. Почему ни один, ни второй не помог? Почему допустили, что она зашла в воду в шторм? Почему не был закрыт пляж? Почему не было ни одного спасателя? Там не было вообще никого, пляж был открыт», — возмутилась она.

Друг пропавшей рассказал сестре, что он искал спасателей, но никого не нашел. Молодой человек вызвал МЧС, но сотрудники отказались искать девушку в воде во время шторма. Мать Дианы не комментирует произошедшее.

«Она не разговаривает ни с кем, в шоке находится, она даже с нами не разговаривает. Человек в полном шоке и на таблетках успокоительных», — рассказала девушка.

Собеседница добавила, что поисками занимается она и ее мама, которая в ближайшее время планирует отправиться в Сочи вместе с подругой семьи, знавшей Диану.

«Мы в церковь ходим, молимся. Пока нет тела, считать ее умершей нет смысла», — заключила она.