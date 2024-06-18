Живой и мертвой нет. Поиски девушки, которую унесло в море в Сочи, длятся уже третий день

В Сочи третий день не могут найти девушку, которую унесло в море

В Сочи во время прогулки по пляжу «Ривьера» волна накрыла 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву. Девушку не могут найти уже несколько дней. Мать одноклассницы пропавшей Лариса рассказала 360.ru, с кем Диана отправилась в путешествие.

Девушка поехала в Сочи с друзьями. Молодые люди долго копили на поездку на море. Скооперировавшись, Диана отправилась на курорт с двумя молодыми людьми. При этом, по словам Ларисы, ни с кем из них она не состояла в отношениях.

«Они долго копили на эту поездку, скооперировались и поехали», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Как уточнила Лариса, побережье «Ривьера» стало их первой остановкой. Сама Диана отучилась в педагогическом училище, работала. Жила с мамой и бабушкой.

«Красивая очень, она была членом нашей семьи. <…> Мама [Дианы] находится в прострации, никак не поймет, что произошло. Это шок, который привел в нервный ступор. Вроде бы живой нет, вроде бы мертвой нет. Мать почти ни с кем не общается», — добавила знакомая семьи пропавшей.

Лариса выразила надежду, что распространение информации о случившемся поможет поискам.

Кадры, на которых запечатлен момент происшествия, распространили в Сети. Судя по видео, девушка гуляла по побережью с молодым человеком. В какой-то момент их накрыла волна и сбила с ног. Парень смог выйти из воды, девушка пыталась, но потоком ее начало уносить.

По данным МЧС России, Южный региональный поисково-спасательный отряд ищет ее уже третий день. Одновременно с этим специалисты ведут поиски 24-летнего жителя Красноярска, который купался в шторм на центральном пляже поселка Лазаревское. Оба пропали 16 июня.

«Специалисты МЧС России уже обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов Сочи, прибрежную зону, акваторию Черного моря в километре от берега», — уточнили в ведомстве.