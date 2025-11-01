Смертельно опасный аттракцион. Как машинист заставлял подростков-зацеперов рисковать жизнью

Машиниста электропоезда в Москве уличили в подстрекательстве подростков к опасному хобби — зацепингу. Мужчина публиковал видеоролики в закрытом канале, где предлагал несовершеннолетним кататься на выступающих частях и крышах составов. Подробности — в материале 360.ru.

Детали дела

Во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела криминалистики обнаружили, что мужчина 1998 года рождения систематически подстрекал детей к зацепингу.

«Фигурант, будучи администратором закрытого канала в одном из мессенджеров и владельцем аккаунта в социальной сети, регулярно размещал видеоролики, содержащие массовые обращения к подросткам с предложением заниматься зацепингом, а также координировал встречи группы несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ», — заявили в СК.

Следователи Западного межрегионального СУ СК приступили к расследованию уголовного дела в отношении машиниста электропоезда, которому предъявили обвинение по статье о «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.