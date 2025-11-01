Смертельно опасный аттракцион. Как машинист заставлял подростков-зацеперов рисковать жизнью
Машиниста электропоезда в Москве уличили в подстрекательстве подростков к опасному хобби — зацепингу. Мужчина публиковал видеоролики в закрытом канале, где предлагал несовершеннолетним кататься на выступающих частях и крышах составов. Подробности — в материале 360.ru.
Детали дела
Во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела криминалистики обнаружили, что мужчина 1998 года рождения систематически подстрекал детей к зацепингу.
«Фигурант, будучи администратором закрытого канала в одном из мессенджеров и владельцем аккаунта в социальной сети, регулярно размещал видеоролики, содержащие массовые обращения к подросткам с предложением заниматься зацепингом, а также координировал встречи группы несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ», — заявили в СК.
Следователи Западного межрегионального СУ СК приступили к расследованию уголовного дела в отношении машиниста электропоезда, которому предъявили обвинение по статье о «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».
Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.
Задержание машиниста-подстрекателя
Летом 2025 года машинист начал переписываться с подростком и убедил его прокатиться на внешней стороне поезда. Фигурант сообщил юноше о прибытии состава на станцию Бирюлево-Пассажирская, в результате чего тот совершил опасные действия.
Он доехал на внешних элементах поезда до станции Булатниково Павелецкого направления Московской железной дороги.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заявили в СК.
Там также напомнили, что за склонение детей к противоправным действиям, представляющим опасность для жизни, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Смертельное развлечение
Несколько дней назад на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша нашли части тела подростка-зацепера.
Мальчик сбежал из дома в Лобне ночью 13 октября. Предполагалось, что ребенок отправился в Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила сходка зацеперов. Долгое время установить местонахождение подростка не удавалось.
Следователи завели уголовное дело о безвестном исчезновении мальчика. Около двух недель назад рядом со станцией Некрасовская Савеловского направления в Подмосковье обнаружили кроссовки и телефон ребенка. Позже нашли части тела подростка.
«По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему», — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
Следователи рассмотрели несколько версий случившегося. Основной остается травмирование подростка поездом.