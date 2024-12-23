Сегодня 10:52 Крымчанке разорвали мочевой пузырь во время родов и навредили ребенку 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Дети

Роддома

Беременность

У жительницы Симферополя во время родов произошел разрыв мочевого пузыря. По словам пострадавшей роженицы, ей так сильно надавили на живот, что это привело к травме. Пострадал и ее новорожденный ребенок. Подробности истории женщина рассказала в комментарии 360.ru.

Два года назад Марина вместе с мужем поехала в Симферопольский роддом № 2 на партнерские роды. Когда будущая мать наблюдалась в женской консультации, врачи советовали ей не отказываться от кесарева сечения, если предложат, но акушер настоял на естественных родах. Во время схваток врач сильно надавил ей на живот всем телом. От давления у нее пошла кровь из носа и лопнули капилляры. «Он подошел ко мне сбоку, скрестил рук и всем весом начал давить мне на живот. Я успела сделать глубокий вдох, и мне было настолько больно, что я боялась выпустить этот воздух, потому что я думала, что второй раз я уже не смогу его вдохнуть», — рассказала женщина.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Только на следующий день, когда Марина почувствовала сильные боли, врачи обнаружили, что во время родов у нее разорвался мочевой пузырь. Женщине сделали операцию. Ребенок тоже пострадал во время родов — у него были обнаружены гематомы и синяк на виске. «При осмотре ребенка неонатологи выявили, что у него две кефалогематомы. Врач сказал, что это было из-за того, что когда вот я тужилась, ребенок вставал в кости, но потом, когда проходила схватка и расслаблялась, его будто засасывало назад. Также у него был синяк в височной части головы», — добавила она. По словам пострадавшей, медицинские работники объяснили, будто все дело в том, что у нее аномально тонкий мочевой пузырь. Однако результаты дополнительных обследований не подтвердили эту гипотезу. В течение следующих шести месяцев Марина была вынуждена носить подгузники и использовать мочевой катетер. Она также перенесла еще одну операцию.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Сейчас семья Марины хочет получить компенсацию. Юрист Николай Чернышук, представляющий интересы Марины, готовит документы для подачи иска в суд. «Применение приема Кристеллера, то есть выдавливание ребенка во время родов, запрещено не только в России, но и во всем мире. Квалификация преступления связана с тяжестью последствий», — объяснил он. Для всестороннего и объективного представления интересов в суде и в следствии важно провести тщательную подготовку, собрать доказательства, показания свидетелей, например, мужа, если были партнерские роды. Как добавил юрист, много ценной информации содержится в медицинской документации. Ранее Минздрав назвал возраст от 18 до 35 лет оптимальным для рождения ребенка. В дальнейшем с каждым годом вероятность зачатия будет уменьшаться. Курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза, а употребление более 20 граммов алкоголя в день — на 60%.