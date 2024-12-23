Минздрав назвал период от 18 до 35 лет оптимальным возрастом для рождения ребенка

Минздрав: оптимальный возраст для беременности — от 18 до 35 лет

Период от 18 до 35 лет является для женщины оптимальным возрастом для беременности и родов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — отметили специалисты Минздрава.

Женщины могут забеременеть и после 35 лет, но с каждым годом вероятность зачатия будет уменьшаться. По информации Минздрава, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, а потребление более 20 граммов спирта в день — на 60%. Также негативно на возможность зачатия влияет высокий уровень потребления кофеина — более пяти чашек кофе в сутки снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

После 35 лет возможность зачать ребенка снижается и у мужчин. Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предупредила, что после 35 лет у женщин растет риск генетической мутации яйцеклеток. По ее словам, специалисты сейчас имеют возможность заранее отобрать отдельные яйцеклетки, а также исследовать эмбрионы.