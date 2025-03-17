Сегодня 09:18 Как не попасть в ДТП в День жестянщика. Главные правила езды в гололед Сразу три массовых ДТП произошли из-за гололеда в Москве утром 17 марта 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

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Весна еще не пришла окончательно в российские регионы. После оттепели в Москве и Подмосковье снова наступили заморозки, на дорогах образовалась гололедица, что привело к массовым авариям. 360.ru разобрался, как не попасть в опасную ситуацию на дороге.

Несколько крупных аварий произошли в Москве в первый рабочий день недели из-за ухудшения погодных условий — ночью в столице выпал снег и ударили заморозки. На Ленинградском шоссе в районе моста Победы столкнулись шесть машин, никто не пострадал. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения из шести. Еще одна авария случилась на 68-м километре МКАД, там столкнулись 11 авто. Информации о пострадавших не поступало, перекрыли пять полос движения. На 76-м километре МКАД участниками ДТП стали 10 авто. Травмы получили три человека, в том числе женщина и ребенок. Все это — только в начале дня. Тем временем столичный дептранс предупредил о затруднении движения в центре, на ТТК и МКАД к вечеру на фоне непогоды. Водителей призвали соблюдать ПДД, быть внимательными и аккуратными за рулем.

Фото: Медиасток.рф

Секреты управления авто в гололед Самое страшное, что может случиться в гололед, — это потеря сцепления. В таких ситуациях важно не паниковать и держать все под контролем, напомнили в МЧС. В гололедицу следует правильно использовать педаль тормоза — нужно сочетать торможение двигателем и резкие прерывистые нажатия на педаль тормоза. В таком случае удастся скинуть скорость, не потеряв управления. При торможении не следует работать рулем, причем это правило действует и для сухого асфальта.

Езда с препятствием, или как ездить в гололед В гололед машина может быть совершенно неуправляемой. Даже профессионалу не всегда под силу справиться с «железным конем» в такой период. Поэтому важно следовать некоторым правилам. Подготовка авто Не стоит менять зимние шины на летние раньше времени. Перед поездкой следует очищать все элементы авто от снега — начиная с зеркал и заканчивая капотом. Особенно важны в зимнее время года световые приборы. Правильное положение На дорогах встречаются лихачи, которые пытаются продемонстрировать навыки вождения одной рукой. Однако управление в гололед подразумевает аккуратность и внимательность. Во-первых, руки на руле должны располагаться так, чтобы большие пальцы лежали на ободе руля. Во-вторых, правильным должно быть и положение тела. Нужно слегка откинуться на спинку сиденья и вытянуть руки вперед. Расстояние до руля должно быть небольшим и комфортным.

Фото: Медиасток.рф

Изменение стиля вождения Езда накатом При езде накатом и отсутствии запаса тяги на ведущих колесах машина обречена на занос. В таком случае нельзя нажимать на педаль тормоза, иначе произойдет блокировка колес. Если это все же случилось, нужно плавно отпустить педаль тормоза, выжать сцепление и включить пониженную передачу. Тогда машину удастся взять под контроль. Ручной тормоз В экстренных ситуациях может пригодиться ручник. Чтобы научиться им работать, следует выбрать тихое место, где нет других авто. Для большого поворота достаточно, чтобы задние колеса машины немного пошли в занос. Для крутых поворотов ручной тормоз необходимо удерживать дольше. Сцепление Педаль сцепления предназначена не только для переключения передач, но и для предотвращения ДТП. Выжатое сцепление пресекает прошлифовку главных ведущих колес в момент начала движения по скользкой дороге. При заносе задняя часть машины начинает обгонять переднюю, в этот момент нужно на непродолжительное время выключить сцепление, что поможет уменьшить вращение.

Фото: Медиасток.рф

Смещение корпуса Для авто с передним приводом при заносе подойдет вариант поворота с контрсмещением. Попав в вираж, водитель начинает тормозить и выкручивать руль в противоположную заносу сторону. Когда машина начинает вставать поперек дороги, нужно плавно убрать ногу с тормоза и развернуть рулевое колесо в другую сторону. После этого нужно отпустить машину в занос, регулируя подачей газа пробуксовку ведущих колес. Перегазовка Гонщики часто пользуются таким приемом, как перегазовка. На скользком участке необходимо выжать сцепление и постепенно переключиться на нейтральную передачу, затем убрать ногу с педали сцепления. После этого нужно на мгновение нажать на педаль газа, выжать сцепление и включить пониженную передачу, а затем отпустить сцепление. Таким образом можно остановить машину даже на скользкой дороге. В холода автомобилем необходимо управлять очень нежно и аккуратно. Плавность должна быть во всем — от управления рулевым колесом до торможения.