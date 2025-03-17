На 68-м километре МКАД столкнулись 11 автомобилей

Источник 360.ru: на 68-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Фото: РИА «Новости»

Массовая авария произошла на 68-м километре МКАД утром 17 марта. Об этом сообщил источник 360.ru.

Изначально поступила информация о том, что в результате ДТП столкнулись 15 машин. Однако в экстренных службах заявили об 11-ти автомобилях. Количество пострадавших уточняется.

«Перекрыто пять полос движения», — добавил источник.

По его данным, массовое ДТП случилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Еще одна авария с участием 10 машин произошла на 76-м километре МКАД этим утром. В результате аварии пострадали три человека, в том числе женщина и ребенок. Последнего госпитализировали в ГКБ имени Башляевой.

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