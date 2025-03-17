Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на 76-м километре МКАД

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей случилось на внешней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru.
В результате аварии произошел разлив топлива. Всего пострадали три человека, один из них — шестилетний ребенок.
«Предварительно, повреждение шейного отдела. Госпитализирован в ГКБ имени Башляевой», — сообщил источник.
Из-за аварии перекрыли три полосы движения из шести по внешней стороне МКАД.
Накануне массовая авария с участием семи автомобилей произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Несколько человек пострадали. На место прибыли полицейские и бригады скорой помощи.
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