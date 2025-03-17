Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на 76-м километре МКАД

Источник 360.ru: три человека пострадали в аварии на 76-м километре МКАД

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей случилось на внешней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате аварии произошел разлив топлива. Всего пострадали три человека, один из них — шестилетний ребенок.

«Предварительно, повреждение шейного отдела. Госпитализирован в ГКБ имени Башляевой», — сообщил источник.

Из-за аварии перекрыли три полосы движения из шести по внешней стороне МКАД.

Накануне массовая авария с участием семи автомобилей произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Несколько человек пострадали. На место прибыли полицейские и бригады скорой помощи.