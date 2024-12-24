«Извинения мне не нужны». Пострадавшая на балете «Щелкунчик» решила проучить обидчиц

Пострадавшая на балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце девушка-трейдер Ольга намерена добиться наказания для напавших на нее подростков. В беседе с 360.ru она рассказала, что сейчас работает с адвокатом.

«Мы даем делу ход», — подчеркнула она.

Пострадавшая рассказала, что все девушки, напавшие на нее, по виду несовершеннолетние. Всего подростков было трое.

Напали сзади и вцепились в волосы

Ольга рассказала, что конфликт произошел из-за того, что она хотела сфотографироваться в том же месте, что и девушки.

«Антракт подходит к концу. Я говорю: „Девчонки, вы не могли бы быстрее? Мы тоже хотим сфотографироваться“. На что мне сказали: „Будешь стоять столько, сколько нужно“. Я, конечно, сдержалась. <…> Прошло еще где-то минуты четыре. Я говорю: „А вы не могли бы тогда подвинуться? Муж меня сфоткает рядом с вами, ну просто вы в кадр не попадете“. Я фразу не договорила, там посыпался мат», — рассказала она.

Когда Ольга с мужем отошли метров на 10-15, две обидчицы набросились на нее сзади. Все, что успела услышать Ольга, — крик мужа «Отойди».

«Начались удары. Я их снимала [на видео], и это, видимо, вызвало агрессию. Когда они начали мне хамить, я хотела их как бы остановить от этого, начав снимать. Ну, это часто работает, знаете, достаешь камеру и человек успокаивается. А здесь произошла другая реакция, неожиданная для меня», — объяснила собеседница 360.ru.

«Никакие извинения мне не нужны»

По словам Ольги, ее били руками. Но муж уверяет, что девушки пытались пинать ее и ногами. Одна из девушек вцепилась ей в волосы.

Девушки, которые проверяли билеты и рассаживали гостей, сразу же среагировали и вызвали охрану. По словам Ольги, как только она написала заявление в полицию, девушек сразу же привели в отделение.

«Мне не нужна никакая компенсация, я не хочу забирать заявление, никакие извинения мне не нужны, потому что в данном конкретном случае я считаю, что подростки очень жестоко себя ведут и считают, что у них как будто бы больше прав, чем у взрослых или у обученных людей. Я хочу, чтобы неповадно было другим так себя вести в общественных местах», — подчеркнула трейдер.

В Кремлевском дворце в курсе случившегося, там пообещали разобраться в ситуации.

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