Нападение в антракте. Девушка-трейдер пожаловалась на избиение во время «Щелкунчика»

Трейдер Ольга рассказала, что ее избили на «Щелкунчике» в Кремлевском дворце

Неизвестные избили девушку-трейдера Ольгу на балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце. Об этом пострадавшая рассказала в комментарии 360.ru.

«Балет „Щелкунчик“ в Кремлевском дворце. В антракте после первого действия мы вышли с мужем в фойе и решили пофоткаться, а там — они. <…> Две девочки, одна точно несовершеннолетняя, второй, по-моему, есть 18 лет. На вид выглядели как дети из неблагополучной семьи», — отметила Ольга.

Она добавила, что сначала девочки послали ее матом в грубой форме несколько раз.

«Достала телефон, чтобы заснять их оскорбления, а они начали нас преследовать и нападать, в итоге избили меня», — заявила потерпевшая.

Подробности истории Ольга раскрыла в своем Telegram-канале. По ее словам, нападавшие после антракта спокойно продолжили смотреть представление. Девушка пообещала добиться наказания для злоумышленниц.

«Не надо молчать. Это не стыдно, это правильно рассказывать о таком. Ни одна сволочь не имеет права до вас дотрагиваться без вашего согласия. Никто. Никогда. Молчание, терпимость к таким вещам — это поощрение, и это все порождает самое страшное для человека — смерть», — написала Ольга.

360.ru обратился в Кремлевский дворец за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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