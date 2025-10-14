Идеальное алиби из тайги. Следователь усомнился в гибели Усольцевых из-за нескольких нестыковок

Бывший следователь и адвокат выдвинул версию о том, что пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла инсценировать свое исчезновение для последующего побега за границу. Свою гипотезу, основанную на множестве нестыковок в официальной истории, для cайта Woman.ru изложил Дмитрий Мордвинцев.

Эксперт подверг сомнению основной сценарий, согласно которому опытные туристы просто заблудились в хорошо освоенном районе и при этом у них не оказалось дополнительной батареи.

Телефон нужен, чтобы быть на связи, чтобы сообщить о бедствии, фонарик включить на случай необходимости. На рынке полно устройств для турпоходов, которые по 5 дней держат заряд. Опытные туристы наверняка знают и пользуются такими гаджетами. А мы говорим, что Усольцевы опытные.

Недоверие у Мордвинцева вызвал эпизод с единственным сигналом телефона Сергея Усольцева, зафиксированным спустя почти две недели после пропажи. По его словам, любой человек, оказавшись в беде и поймав связь, первым делом попытается позвать на помощь, позвонив или отправив сообщение.

Адвокат предположил, что телефон был включен специально для смены SIM-карты. Это могло бы позволить семье использовать иностранный номер, который практически невозможно отследить через российские вышки сотовой связи.

Версия о планируемом побеге, по мнению эксперта, объясняет и другие странности, включая оставленные паспорта и ценные вещи. Такая легенда дала бы им идеальное алиби на случай задержания на границе, поскольку они могли бы заявить, что просто потерялись, а документы оставили в машине.

Кроме того, Мордвинцев указывает, что Усольцевы могли рассчитать и погодные условия для своей операции. Выпавший через несколько дней после их ухода снег эффективно замел бы все следы, что и произошло в реальности, окончательно запутав поисковые группы.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» завершил активные мероприятия по розыску семьи Усольцевых в Красноярском крае. В отряде отметили, что поиск не прекратились, а перешли в фазу точечных задач, которыми займутся аттестованные спасатели и профессионалы.