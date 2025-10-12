Активную фазу поиска семьи Усольцевых завершили

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» завершил активные мероприятия по розыску семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В отряде отметили, что сам поиск не остановился, но перешел в фазу точечных задач. Теперь им займутся аттестованные спасатели и профессионалы.

«Теперь на месте не будет руководящего всеми процессами координатора и постоянного штаба. Вместо этого состоящие из аттестованных специалистов поисковые группы начнут получать конкретные задачи, приезжать в обозначенный квадрат и действовать без прямого контроля на местности», — уточнили поисковики.

В «ЛизаАлерт» попросили отнестись к решению с пониманием и не забывать, что поиск — многоуровневая и сложная работа, требующая высокой степени подготовки и слаженности. Поэтому на текущем этапе невозможно участие неподготовленных и неаттестованных добровольцев.

В СК связали пропажу семьи Усольцевых в Красноярском крае с несчастным случаем.