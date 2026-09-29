Директора ярославского пиротехнического предприятия задержали после пожара

Правоохранители задержали директора завода по производству пиротехники в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Директора предприятия задержали после пожара на объекте, которым он руководил в Кубринске. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

На месте пожара в Кубринске завершили разбор завалов, уточнило РИА «Новости». По информации агентства, продолжается осмотр места ЧП.

В результате пожара на предприятии погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Глава региона Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по погибшим в пожаре. В этот день в области приспустят государственные флаги, телерадиокомпании и учреждения культуры отменят развлекательные программы.