Сегодня 20:37 «Гиды погибли, но нас спасли». Группе российских туристов удалось спастись от наводнения в Непале Российская туристка Альбина: успели покинуть Гималаи за три часа до катастрофы Фото: Jigme Dorje/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Российская туристическая группа покинула опасный район Непала менее чем за сутки до разрушительного наводнения, а сопровождавшие ее местные жители погибли. Какие решения уберегли туристов от стихии и что известно о судьбе россиян, оказавшихся в зоне бедствия, — разбирался 360.ru.

Как туристы успели уйти из опасной зоны Российская группа спустилась с Гималаев 25 августа и перешла границу за считаные часы до закрытия пункта пропуска. Путешественники отправились в путь около 05:00 и завершили спуск с горы примерно к 11:00 по непальскому времени. Переход работал до 14:00, поэтому опоздание даже на несколько минут могло задержать туристов в горах еще на сутки. Несмотря на усталость и разный темп участников, возвращение прошло удачно. На их видеозаписи попали полноводная и быстрая горная река и еще целый пункт пропуска. Над горной местностью висели темные тучи, а в динамике раздавались сильные порывы ветра. «У нас так вышло, что все прошло более чем идеально. Все успели, все спустились. Мы получили пермиты и пошли на границу», — рассказала 360.ru член туристической группы Альбина. После этого россияне добрались до ближайшего города — Керунга. Уже утром они узнали о стихийном бедствии. «До катастрофы оставалось меньше суток. Мы не знали… Слава богу, никто из нашей группы не пострадал», — сказала туристка.

Видео: 360.ru

Погибли сопровождавшие туристов местные жители Сначала участники группы решили, что речь идет о небольшом наводнении. Позже стало понятно, что стихия привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

Предупреждения от местных властей не было. Это произошло буквально за несколько минут.

По словам девушки, потоки снесли целые деревни и отели, где останавливались путешественники. Погибли люди, которые помогали группе в дороге, оформляли документы и сопровождали туристов. Выжить смогли только портеры — носильщики, которые вовремя покинули опасную локацию. «Те деревни, отели, в которых мы оставались в горах, все снесло. И эти люди, с которыми мы коммуницировали, погибли», — рассказала Альбина.

Фото: Gopal Dahal/Keystone Press Agency/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вторая группа исчезла у границы. Что известно Одна из групп отправилась в Непал непосредственно перед катастрофой. На фото, размещенном в соцсетях, — улыбающиеся туристы, среди них жительница Санкт-Петербурга — преподаватель бразильского танца форро Анна Пак. По предварительной информации, женщина путешествовала в составе латвийской группы из шести человек. Предположительно, туристы пересекли границу с Китаем утром 26 августа — после ухода группы Альбины из опасного района. После этого связь с ними пропала. Родственники и близкие сейчас пытаются получить сведения о местонахождении путешественников. «Мы ищем тоже сведения», — сообщила родственница туристов из группы, где была Пак. В городе Санга Альбина встретила другую группу, которая уже спустилась с горы Кайлас. Ее участники заявили, что около 80 человек направились к границе 26 августа, но никто из них больше не выходил на связь.

Фото: Gopal Dahal/Keystone Press Agency/Global Look Press / www.globallookpress.com

Возвращение под вопросом Из-за разрушений путешественники не знают, как вернуться в Катманду. Их обратные билеты были оформлены именно оттуда, однако привычная дорога может быть закрыта. «Пока что неизвестно, как мы будем возвращаться обратно. Нам сказали, что есть другая дорога», — рассказала Альбина. Пока рассматривают несколько вариантов: перелет на вертолетах или самолетах до Лхасы, а также поездку на автобусах по объездному маршруту с последующим перелетом в Катманду.

Фото: www.globallookpress.com