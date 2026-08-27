«Гиды погибли, но нас спасли». Группе российских туристов удалось спастись от наводнения в Непале
Российская туристка Альбина: успели покинуть Гималаи за три часа до катастрофы
Российская туристическая группа покинула опасный район Непала менее чем за сутки до разрушительного наводнения, а сопровождавшие ее местные жители погибли. Какие решения уберегли туристов от стихии и что известно о судьбе россиян, оказавшихся в зоне бедствия, — разбирался 360.ru.
Как туристы успели уйти из опасной зоны
Российская группа спустилась с Гималаев 25 августа и перешла границу за считаные часы до закрытия пункта пропуска. Путешественники отправились в путь около 05:00 и завершили спуск с горы примерно к 11:00 по непальскому времени.
Переход работал до 14:00, поэтому опоздание даже на несколько минут могло задержать туристов в горах еще на сутки. Несмотря на усталость и разный темп участников, возвращение прошло удачно. На их видеозаписи попали полноводная и быстрая горная река и еще целый пункт пропуска. Над горной местностью висели темные тучи, а в динамике раздавались сильные порывы ветра.
«У нас так вышло, что все прошло более чем идеально. Все успели, все спустились. Мы получили пермиты и пошли на границу», — рассказала 360.ru член туристической группы Альбина.
После этого россияне добрались до ближайшего города — Керунга. Уже утром они узнали о стихийном бедствии.
«До катастрофы оставалось меньше суток. Мы не знали… Слава богу, никто из нашей группы не пострадал», — сказала туристка.
Погибли сопровождавшие туристов местные жители
Сначала участники группы решили, что речь идет о небольшом наводнении. Позже стало понятно, что стихия привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
Предупреждения от местных властей не было. Это произошло буквально за несколько минут.
По словам девушки, потоки снесли целые деревни и отели, где останавливались путешественники. Погибли люди, которые помогали группе в дороге, оформляли документы и сопровождали туристов. Выжить смогли только портеры — носильщики, которые вовремя покинули опасную локацию.
«Те деревни, отели, в которых мы оставались в горах, все снесло. И эти люди, с которыми мы коммуницировали, погибли», — рассказала Альбина.
Вторая группа исчезла у границы. Что известно
Одна из групп отправилась в Непал непосредственно перед катастрофой. На фото, размещенном в соцсетях, — улыбающиеся туристы, среди них жительница Санкт-Петербурга — преподаватель бразильского танца форро Анна Пак. По предварительной информации, женщина путешествовала в составе латвийской группы из шести человек.
Предположительно, туристы пересекли границу с Китаем утром 26 августа — после ухода группы Альбины из опасного района. После этого связь с ними пропала. Родственники и близкие сейчас пытаются получить сведения о местонахождении путешественников.
«Мы ищем тоже сведения», — сообщила родственница туристов из группы, где была Пак.
В городе Санга Альбина встретила другую группу, которая уже спустилась с горы Кайлас. Ее участники заявили, что около 80 человек направились к границе 26 августа, но никто из них больше не выходил на связь.
Возвращение под вопросом
Из-за разрушений путешественники не знают, как вернуться в Катманду. Их обратные билеты были оформлены именно оттуда, однако привычная дорога может быть закрыта.
«Пока что неизвестно, как мы будем возвращаться обратно. Нам сказали, что есть другая дорога», — рассказала Альбина.
Пока рассматривают несколько вариантов: перелет на вертолетах или самолетах до Лхасы, а также поездку на автобусах по объездному маршруту с последующим перелетом в Катманду.
С пропавшим гидом нет связи
Автор телевизионных туристических программ Михаил Кожухов рассказал 360.ru о пропаже в Непале еще одного известного гида — Елены Оксюз. С ней ведущий сотрудничал при организации поездок.
«Мы тоже об этом узнали сегодня. <… > Мы точно так же обеспокоены, но, к сожалению, никакой уточняющей информации у нас нет», — сказал он.
Пресс-служба Ассоциации туроператоров России подчеркнула, что, несмотря на тревожную обстановку, основные туристические центры Непала — Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини — оказались вне зоны поражения.
Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются, а вместе с ними остается надежда, что восемь пропавших россиян найдут живыми.