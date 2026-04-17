Сегодня 12:23 Гибель полицейского под Оренбургом: что известно о нападении на правоохранителей 16 апреля Пострадавшие под Оренбургом полицейские находятся в тяжелом состоянии

В Оренбургской области 16 апреля мужчина, который находится в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским при задержании. Один правоохранитель погиб, трое получили ранения. Преступник скрылся, его машину нашли в соседнем селе. Подробности — в материале 360.ru.

Нападение на полицейских под Оренбургом 16 апреля Накануне в поселке Аккермановка Оренбургской области полицейские попытались задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске. В ответ злоумышленник открыл огонь по правоохранителям, сообщила пресс-служба регионального МВД. «В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Стрелявший скрылся, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание», — подчеркнули в полиции.

Там добавили, что мужчина ехал на автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной, он может быть вооружен автоматом. Машину обнаружили в соседнем селе Белошапка, но самого подозреваемого на месте не оказалось.

В случае обнаружения или получения информации просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области. Телефон: (35-32) 79-02-01, 79-02-03, 02, 112. МВД Оренбургской области

Кто погиб и пострадал при нападении в Оренбургской областии Застреленный полицейский погиб в свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет, у мужчины остался маленький сын. Раненых госпитализировали. «По предварительным данным, тяжелые, но все стабильные. Угрозы жизни нет точно», — рассказала 360.ru пресс-секретарь министра здравоохранения Оренбургской области Ирина Комарова. Информацию о госпитализации также подтвердил губернатор Евгений Солнцев.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем», — сообщил глава региона. Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Что известно о подозреваемом в убийстве полицейского В МВД рассказали, что огонь по полицейским открыл Сергей Б. Он родился в Чимкентской области Казахстана, но в последние годы жил в Новотроицке Оренбургской области. Подозреваемый — профессиональный портной. В прошлом у него был собственный бренд одежды, небольшой цех и магазин, но бизнес провалился.

По данным телеграм-канала Mash, злоумышленник также занимался ремонтом техники и увлекался травами и знахарством. «Мужчина привлекался за хранение конопли. Он культивировал запрещенные растения, а дома держал 48 граммов гашишного масла и 885 граммов марихуаны», — сообщил РЕН ТВ. В соцсетях мужчина распространил объявления о продаже расфасованных черемухи и Иван-чая в небольших пакетиках. Он часто брал микрозаймы, но не возвращал из. Деньги взыскивали через суд. Подозреваемый до сих пор должен приставам минимум 170 тысяч рублей.