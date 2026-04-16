Сотрудник полиции погиб во время задержания преступника в Оренбуржье

Находящийся в федеральном розыске преступник открыл огонь по сотрудникам полиции, которые преследовали его в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Правоохранители выехали на оперативно-розыскные мероприятия в поселок Аккермановка, где злоумышленник оказал им вооруженное сопротивление. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Стрелок скрылся, правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ранее двое сотрудников МВД пострадали во время попытки остановить конфликт между группой людей в Дагестане. Массовая драка произошла в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района. Потасовку заметили полицейские.

Они остановились, чтобы остановить конфликт и разобраться в случившемся, но один из мужчин выстрелил в их сторону. Раненных сотрудников полиции доставили в больницу. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Нижнего Дженгутая.