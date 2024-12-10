«Детские разборки». Мать прокомментировала нападение одноклассницы на дочь в школе Вологды

Мать пострадавшей в драке школьницы из Вологды написала заявление в полицию

Девочка избила одноклассницу в туалете одной из школ Вологды. Конфликт подростков начался ранее из-за переписки в социальных сетях. Мать пострадавшей школьницы Марина рассказала 360.ru о самочувствии дочери.

«Сильных повреждений ребенок не получил. На видео все кажется ужаснее, чем на самом деле. Не скажу, что все прям так серьезно. Обычная детская драка. Детские разборки», — отметила она.

Тем не менее, применение физической силы Марина считает неправильным. По ее словам, виноваты обе девушки.

«Были оскорбления с двух сторон», — добавила она.

Обидчица уже извинилась перед дочерью Марины. Девочки-подростки продолжают ходить в школу.

«Они не конфликтуют. Отношения ровные, спокойные», — сказала собеседница 360.ru.

Женщина добавила, что заявление в правоохранительные органы направила в тот же день.

В пресс-службе СУ СК России по Вологодской области сообщили, что устанавливают обстоятельства драки в школе.

Ранее две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске. Нападавшие состояли на учете в профилактических службах.