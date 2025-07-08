Элитные квартиры, автомобиль и особняк. Сколько стоило имущество погибшего Старовойта

В Сети появились сведения о стоимости имущества экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. В списке его активов — авто, элитное жилье и участок с особняком.

Стоимость имущества Старовойта

В основном Старовойт был обладателем недвижимости. Его семье принадлежит квартира площадью 50 квадратных метров на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, две квартиры площадью 50 и 165 «квадратов» в Санкт-Петербурге, а также две квартиры 345 и 140 квадратных метров в Москве.

Последние апартаменты находятся в элитном жилом комплексе в Шмитовском проезде. Также в собственности Старовойта — участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино. Стоимость особняка оценивается в 260 миллионов рублей.

Чиновник владел автомобилем Tesla Model X P100D. Эту машину Старовойт купил за полтора месяца до гибели. Общая оценочная стоимость активов составляет около одного миллиарда рублей.

«За дочкой экс-чиновника не числится имущество, но она несколько раз останавливалась в отеле Radisson в Сочи», — сообщили авторы Telegram-канала Mash.