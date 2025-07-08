Элитные квартиры, автомобиль и особняк. Сколько стоило имущество погибшего Старовойта
В Сети появились сведения о стоимости имущества экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. В списке его активов — авто, элитное жилье и участок с особняком.
Стоимость имущества Старовойта
В основном Старовойт был обладателем недвижимости. Его семье принадлежит квартира площадью 50 квадратных метров на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, две квартиры площадью 50 и 165 «квадратов» в Санкт-Петербурге, а также две квартиры 345 и 140 квадратных метров в Москве.
Последние апартаменты находятся в элитном жилом комплексе в Шмитовском проезде. Также в собственности Старовойта — участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино. Стоимость особняка оценивается в 260 миллионов рублей.
Чиновник владел автомобилем Tesla Model X P100D. Эту машину Старовойт купил за полтора месяца до гибели. Общая оценочная стоимость активов составляет около одного миллиарда рублей.
«За дочкой экс-чиновника не числится имущество, но она несколько раз останавливалась в отеле Radisson в Сочи», — сообщили авторы Telegram-канала Mash.
Что известно об особняке Старовойта
Площадь особняка покойного экс-министра достигает 850 квадратных метров. На цокольном этаже находятся бассейн и сауна. Гостиная с камином и колоннами ведет в просторную кухню-столовую. Всего в доме четыре спальни с отдельными ванными комнатами и гардеробными, винный погреб, кабинет и зимний сад.
Также в доме есть комната для медитации с антикварными фресками, отдельный вход для персонала, игровая зона, прачечная и дополнительные подсобные помещения.
Гибель Старовойта
В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. В тот же день стало известно о гибели экс-главы Курской области, следователи назвали самоубийство основной версией.
Тело Старовойта нашли в парке в Одинцове. Он свел счеты с жизнью в кустах, недалеко от припаркованного автомобиля Tesla. На месте также нашли наградной пистолет МВД. Тело опознала подруга экс-министра Полина. Она оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место происшествия.