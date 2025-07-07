Винный погреб, зимний сад. Появились подробности о доме Старовойта в Подмосковье

Дом в коттеджном поселке в Красногорске, принадлежащий семье экс-министра транспорта Романа Старовойта, пустует уже полтора месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на охрану поселка.

Стоимость особняков там начинается со 150 миллионов рублей. «Абзац» сообщил, что дом экс-главы Минтранса в мае выставляли на продажу за 260 миллионов, однако сейчас объявление переместили в архив.

«Пару слов о недвижимости: дом 870 квадратных метров состоит из трех этажей и цокольного этажа с бассейном и сауной. Гостиная с камином и колоннами ведет в просторную кухню-столовую. В доме четыре спальни с отдельными ванными комнатами и гардеробными, кабинет, винный погреб, зимний сад», — написали авторы материала.

Там также есть комната для медитации с антикварными фресками, игровая зона на верхнем этаже, отдельный вход для персонала, прачечная и дополнительные подсобные помещения.

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта утром 7 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в документе не было формулировки «в связи с утратой доверия», но не стал уточнять, с чем было связано такое решение главы государства. Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин.

Спустя несколько часов Старовойта нашли мертвым в автомобиле в Одинцовском городском округе. По основной версии следствия, бывший министр покончил с собой.