Стоимость имущества Старовойта оценили в один миллиард рублей

Стоимость имущества покончившего с собой экс-министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта составила около одного миллиарда рублей. Об этом написал Telegram-канал Mash .

За семьей погибшего числится пять квартир в Санкт-Петербурге, Мокве и Курске, а дом в Мякинино. Среди недвижимости значится две квартиры по 50 квадратных метров: одна на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, вторая на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.

В Северной столице также имеется квартина 165 «квадратов» на Малоохтинском проспекте. В Москве семья экс-министра владеет квартирой в 345 «квадратов» на улице Климашкина и квартирой в 140 квадратных метров в элитном ЖК в Шмитовском проезде.

Также за Старовойтом числится трехэтажный дом в Районе Мякинино на участке в 18 соток. Стоимость этой недвижимости оценивается в 260 миллионов рублей. Экс-губернатор также владел автомобилем Tesla Model X P100D.

Старовой покончил жизнь самоубийством в Одинцове, его тело обнаружили в кустах около парковки. Рядом нашли наградной пистолет ПМ.