«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

Мощный ландшафтный пожар разгорелся в Ростовской области. Вспыхнула сухая трава и камыши, а сильный ветер разогнал пламя. Оно перекинулось через автомобильную дорогу, парализовало движение и стеной подошло к окраине станицы Романовской, едва не отрезав ее от внешнего мира. На помощь спасателям бросились добровольцы, рассказал 360.ru местный житель Максим.

«На место прибыли пожарные расчеты, долгое время пытались локализовать очаг возгорания. Сильный поток ветра, к сожалению, был им не на руку. Прибыли и волонтеры, и местные жители с лопатами: кто чем мог, тем и помогал», — отметил он.

Добровольцы подвозили воду пожарным, приехал местный фермер на своем новом тракторе, который очень помог в тушении очага возгорания.

«Администрация была, [сотрудники] ЖКХ на водовозке приехали, даже ассенизаторщики предлагали свою помощь, что на самом деле порадовало. Народ был сплоченный. Все, конечно же, хотели быстрее его (огонь — прим. ред.) потушить», — добавил собеседник 360.ru.