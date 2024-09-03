«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской
Тушить крупный пожар в станице Романовской помогали волонтеры и местные жители
Мощный ландшафтный пожар разгорелся в Ростовской области. Вспыхнула сухая трава и камыши, а сильный ветер разогнал пламя. Оно перекинулось через автомобильную дорогу, парализовало движение и стеной подошло к окраине станицы Романовской, едва не отрезав ее от внешнего мира. На помощь спасателям бросились добровольцы, рассказал 360.ru местный житель Максим.
«На место прибыли пожарные расчеты, долгое время пытались локализовать очаг возгорания. Сильный поток ветра, к сожалению, был им не на руку. Прибыли и волонтеры, и местные жители с лопатами: кто чем мог, тем и помогал», — отметил он.
Добровольцы подвозили воду пожарным, приехал местный фермер на своем новом тракторе, который очень помог в тушении очага возгорания.
«Администрация была, [сотрудники] ЖКХ на водовозке приехали, даже ассенизаторщики предлагали свою помощь, что на самом деле порадовало. Народ был сплоченный. Все, конечно же, хотели быстрее его (огонь — прим. ред.) потушить», — добавил собеседник 360.ru.
Движение на дороге остановили примерно на три-четыре часа. Некоторые автомобилисты выбирали пути объезда. Как позже сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар ликвидировали на площади пяти гектаров. Огонь уничтожил сухую траву и камыш.
«На данный момент ситуация в штатном режиме Все хорошо», — подчеркнул Максим.
Сам он живет недалеко от Романовской и занимается ассенизаторской деятельностью.
«По моей отмашке 15 единиц техники с разным количеством воды готовы были выдвинуться на помощь <…> даже набирать с той же речки воду и проливать обочины, чтобы огонь не распространился вглубь станицы Романовской. Это очень важно, потому что очаг возгорания действительно был очень сильный. Боялись, что через дорожное полотно огонь распространится на другую сторону. Дальше там уже местный аэродромчик, дачи и спальные районы», — поделился мужчина.
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