Догхантеры объявились в Москве. Они массово травят домашних собак сосисками
Житель Москвы Дмитрий: псов юго-западе столицы могли отравить сосисками
Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы, причем речь идет не о бродячих псах, а о домашних. Хозяйка одного из пострадавших животных Надежда рассказала 360.ru, что ее питомцу стало плохо после утренней прогулки 24 октября.
«Все было хорошо, а вечером перед прогулкой у него начали подкашиваться лапы, начал он падать. Было похожее сначала на симптомы инсульта или чего-то подобного. Мы сразу же поехали в клинику, его оставили в стационаре на ночь. Но мы не понимали, что происходит, поскольку все анализы были хорошие, но состояние ухудшалось», — рассказала Надежда.
По словам девушки, собака была дезориентирована, не понимала, где находится, утыкалась в стены носом, падала.
Подобных случаев оказалось несколько. Владелец еще одного пса Дмитрий сообщил 360.ru, что у его питомца по кличке Форрест ни с того ни с сего начался отек мозга. Сначала собака начала кивать головой, хозяин испугался и отвез ее к ветеринару. У пса взяли анализы, а потом направили к неврологу.
«Невролог посмотрел его, сказал, что у собаки начинается отек мозга, и что необходима срочная госпитализация», — поделился Дмитрий.
Сначала были предположения, что у Форреста эпилепсия. Но анализы, как и в случае с Надеждой, ничего не показали. Тогда Дмитрий решил, что его питомец мог что-то съесть.
«Мы поговорили с соседями, тоже владельцами собак, которые сказали, что у их питомцев наблюдались такие же симптомы», — добавил он.
Дело только в сосисках?
При этом большинство из них выгуливали псов недалеко от дома Дмитрия. Через время в округе собачники стали находить разрезанные сосиски с таблетками внутри.
Надежда тоже подтвердила, что в районе разбросаны «лакомства» с неизвестными препаратами.
«Но мы сомневаемся, что дело в них или только в них, потому что часть отравившихся собак гуляли в намордниках, то есть они не могли съесть эту сосиску. Мой пес в принципе обучен ничего не подбирать. И единственное, что он делает на улице, — лижет метки и нюхает траву», — отметила она.
Надежда сомневается, что ее питомец мог съесть сосиску с таблеткой. Она предположила, что действует группа, причем разными способами: несколько человек разбрасывают, разливают или рассыпают отраву.
«Сейчас их (собак — прим. ред.) уже восемь в районе с такими же точно неврологическими симптомами, то есть они что-то или подбирают, или слизывают, или снюхивают. Мы не понимаем», — добавила Надежда.
Но никакого диагноза ни ее питомцу, ни другим пострадавшим ветеринары поставить не смогли, потому что анализы ничего не показали. Надежда уверена, что это именно токсическое отравление. Девушка отправила заявление в полицию, но пока ответа не получила.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказывал, что обычно догхантеры используют яды, которые поражают нервную систему животного. Если пес проглотил приманку, нужно попытаться вызвать рвоту. В дальнейшем могут потребоваться абсорбенты.