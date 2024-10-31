Догхантеры объявились в Москве. Они массово травят домашних собак сосисками

Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы, причем речь идет не о бродячих псах, а о домашних. Хозяйка одного из пострадавших животных Надежда рассказала 360.ru, что ее питомцу стало плохо после утренней прогулки 24 октября.

«Все было хорошо, а вечером перед прогулкой у него начали подкашиваться лапы, начал он падать. Было похожее сначала на симптомы инсульта или чего-то подобного. Мы сразу же поехали в клинику, его оставили в стационаре на ночь. Но мы не понимали, что происходит, поскольку все анализы были хорошие, но состояние ухудшалось», — рассказала Надежда.

По словам девушки, собака была дезориентирована, не понимала, где находится, утыкалась в стены носом, падала.

Подобных случаев оказалось несколько. Владелец еще одного пса Дмитрий сообщил 360.ru, что у его питомца по кличке Форрест ни с того ни с сего начался отек мозга. Сначала собака начала кивать головой, хозяин испугался и отвез ее к ветеринару. У пса взяли анализы, а потом направили к неврологу.

«Невролог посмотрел его, сказал, что у собаки начинается отек мозга, и что необходима срочная госпитализация», — поделился Дмитрий.

Сначала были предположения, что у Форреста эпилепсия. Но анализы, как и в случае с Надеждой, ничего не показали. Тогда Дмитрий решил, что его питомец мог что-то съесть.

«Мы поговорили с соседями, тоже владельцами собак, которые сказали, что у их питомцев наблюдались такие же симптомы», — добавил он.