Ветеринар Шеляков рассказал о необходимости обучить собак не подбирать с земли оставленные догхантерами приманки

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием РИАМО прокомментировал информацию о том, что в Московском регионе догхантеры начали оставлять отравленные приманки для собак.
По словам эксперта, бороться с ними можно только одним способом: необходимо обучить собаку не подбирать с земли на улице предметы. Если собака все же успела съесть приманку, нужно попытаться вызвать рвоту. В случае попадания яда в кишечник потребуются абсорбенты.
Ветврач пояснил, что обычно догхантеры используют яды, которые поражают нервную систему животного. Обильное слюновыделение и стеклянный взгляд как раз и указывают на отравление. Если нет возможности оказать первую помощь питомцу самостоятельно, необходимо доставить пострадавшего в клинику.
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