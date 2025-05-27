Дочь в больнице, отец в наручниках. Жена россиянина уверяет, что все не так однозначно

Российского бизнесмена арестовали во Флориде по обвинению в избиении двухлетней дочери. Супруга мужчины прокомментировала ситуацию для редакции 360.ru.

Что произошло с ребенком

Странное поведение мужчины сняли установленные в спа-комплексе видеокамеры. По данным прессы, мужчина на видео — 37-летний Андрей Севастьянов, владелец маникюрного бренда из Наро-Фоминска.

На кадрах видно, как мужчина грубо обращается с ребенком: пинает девочку, таскает ее за волосы и бросает на пол. На следующий день к нему пришли сотрудники полиции. Севастьянов попытался скрыться, его задержали и отправили в участок.

Американский суд оставил россиянина под стражей, запретил ему видеться с дочерью и предъявил обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении аресту.

Все не так однозначно?

Супруга бизнесмена ответила на вопросы 360.ru через своего представителя. Она подчеркнула, что адвокаты рекомендуют мужчине воздерживаться от публичных заявлений, так как ситуация рассматривается исключительно в правовом поле США.

По ее словам, многие подробности, тиражируемые в российских СМИ, не соответствуют официальным документам дела.

«Ролик, выложенный в пабликах, — это фрагмент без звука, извлеченный из общего контекста и в значительно ухудшенном качестве, что искажает восприятие происходящего. В полной версии отсутствуют эпизоды, описанные в ряде публикаций — например, „удушение ребенка“, „попытка утопления“ или „волочение за волосы“», — указала супруга обвиняемого.

По словам женщины, ребенок здоров. Размещенную в ряде российских источников информацию она считает недостоверной.

«Ни полиция, ни социальные службы не предъявляют тех обвинений, которые были озвучены в этих публикациях. По результатам официального медицинского осмотра, ребенок здоров. В рамках юридического процесса также учитывался весь контекст происходящего, который не отражен в большинстве открытых публикаций», — объяснила представительница супруги бизнесмена.

В ближайшее время ожидается официальная публикация судебных материалов, которые, по словам семьи, прояснят ситуацию.

Ранее труп ребенка нашли во время продажи дома в США.