Дочь в больнице, отец в наручниках. Жена россиянина уверяет, что все не так однозначно
Российский бизнесмен оказался в американской тюрьме после избиения дочери
Российского бизнесмена арестовали во Флориде по обвинению в избиении двухлетней дочери. Супруга мужчины прокомментировала ситуацию для редакции 360.ru.
Что произошло с ребенком
Странное поведение мужчины сняли установленные в спа-комплексе видеокамеры. По данным прессы, мужчина на видео — 37-летний Андрей Севастьянов, владелец маникюрного бренда из Наро-Фоминска.
На кадрах видно, как мужчина грубо обращается с ребенком: пинает девочку, таскает ее за волосы и бросает на пол. На следующий день к нему пришли сотрудники полиции. Севастьянов попытался скрыться, его задержали и отправили в участок.
Американский суд оставил россиянина под стражей, запретил ему видеться с дочерью и предъявил обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении аресту.
Все не так однозначно?
Супруга бизнесмена ответила на вопросы 360.ru через своего представителя. Она подчеркнула, что адвокаты рекомендуют мужчине воздерживаться от публичных заявлений, так как ситуация рассматривается исключительно в правовом поле США.
По ее словам, многие подробности, тиражируемые в российских СМИ, не соответствуют официальным документам дела.
«Ролик, выложенный в пабликах, — это фрагмент без звука, извлеченный из общего контекста и в значительно ухудшенном качестве, что искажает восприятие происходящего. В полной версии отсутствуют эпизоды, описанные в ряде публикаций — например, „удушение ребенка“, „попытка утопления“ или „волочение за волосы“», — указала супруга обвиняемого.
По словам женщины, ребенок здоров. Размещенную в ряде российских источников информацию она считает недостоверной.
«Ни полиция, ни социальные службы не предъявляют тех обвинений, которые были озвучены в этих публикациях. По результатам официального медицинского осмотра, ребенок здоров. В рамках юридического процесса также учитывался весь контекст происходящего, который не отражен в большинстве открытых публикаций», — объяснила представительница супруги бизнесмена.
В ближайшее время ожидается официальная публикация судебных материалов, которые, по словам семьи, прояснят ситуацию.
Ранее труп ребенка нашли во время продажи дома в США.